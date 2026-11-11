Trabajo: lo que une o lo que rompe un país

El trabajo no es solo una forma de ganarse la vida. Es una de las estructuras invisibles que sostienen a una sociedad: organiza el tiempo, da identidad, construye pertenencia y define quién está dentro y quién queda al borde. Cuando el trabajo se debilita como experiencia común, no se rompe solo el ingreso. Se debilita el tejido social.

En Uruguay, como en casi todas las sociedades contemporáneas, el empleo dejó de ser una experiencia estable y compartida. Para algunos sigue siendo un espacio de desarrollo y seguridad. Para otros es precariedad, rotación constante y una vida sin horizonte claro. Esa diferencia no es solo económica. Es una diferencia de mundo.

El trabajo no es únicamente producir bienes o servicios. Es también una forma de integración. Un lugar donde las personas se encuentran, se reconocen y participan en algo colectivo. Cuando eso se pierde, la sociedad se fragmenta en capas que ya no comparten experiencias básicas.

Por eso el problema no es solo cuántos empleos se crean, sino qué tipo de sociedad produce ese empleo. Un país puede crecer económicamente y, al mismo tiempo, volverse más frágil socialmente si el trabajo se vuelve inestable, aislado o desconectado de cualquier sentido colectivo.

Frente a eso, el trabajo debería pensarse también como una herramienta de integración. No solo como resultado del mercado, sino como una política activa de cohesión social.

El trabajo no puede pensarse solo como empleo. Se trata, en el fondo, de una pregunta política: si una sociedad quiere ser una suma de individuos compitiendo entre sí, o una estructura donde todavía es posible reconocerse como parte de un mismo proyecto.

Eso implica abrir espacio a formas de trabajo que no dependan exclusivamente de la lógica individual del empleo tradicional. Programas de trabajo comunitario en áreas como cuidados, infraestructura barrial, ambiente, cultura o mantenimiento urbano pueden cumplir un rol clave: no solo por lo que producen, sino por lo que construyen entre las personas. El valor no está únicamente en la tarea, sino en la experiencia compartida de hacerla.

En paralelo, Uruguay tiene una tradición que podría ser mucho más central de lo que es hoy: el cooperativismo. Las cooperativas no son una alternativa marginal. Son una forma de organización económica que reduce la desigualdad sin romper la lógica productiva, porque cambian el eje: del beneficio individual al beneficio compartido.

Vivienda, producción, consumo, servicios: cuando se organizan de forma cooperativa, no solo cambian los costos o la eficiencia. Cambia la forma en que las personas se relacionan con la economía. Se pasa de ser usuario o trabajador aislado a ser parte de una estructura común, y eso tiene un efecto que rara vez se mide bien: reconstruye la confianza social.

Una sociedad no se sostiene solo con reglas o instituciones. Se sostiene con la capacidad de sus miembros de creer que forman parte de algo compartido. Uruguay tuvo momentos en los que esa idea fue más fuerte. No como consigna, sino como práctica: en la educación pública, en las empresas del Estado, en las cooperativas de vivienda, en ciertas formas de organización social.

Con el tiempo, esa trama se fue debilitando. No de golpe, sino por acumulación de decisiones que privilegiaron lo individual sobre lo común. El resultado está a la vista: más distancia entre sectores sociales, más dificultad para construir experiencias compartidas y menos sensación de destino colectivo.

Por eso el trabajo no puede pensarse solo como empleo. Se trata, en el fondo, de una pregunta política: si una sociedad quiere ser una suma de individuos compitiendo entre sí, o una estructura donde todavía es posible reconocerse como parte de un mismo proyecto. Y esa decisión, aunque parezca económica, es profundamente social, porque lo que el trabajo construye o destruye no es solo riqueza; es país.