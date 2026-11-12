Flor de Ciudad celebra su 17ª edición con tres jornadas de música, aromas y propuestas para toda la familia

La propuesta reúne expresiones artísticas, música y entretenimiento. Flor de Ciudad vuelve a convocar a sanduceros y visitantes a encontrarse en la plaza Lavalleja para celebrar una nueva edición de esta fiesta tradicional.

La ciudad de Paysandú se prepara para recibir la 17ª edición de Flor de Ciudad, la fiesta de los aromas y colores, que se desarrollará los días 13, 14 y 15 de noviembre en la plaza Lavalleja, con actividades desde las 9.00 hasta las 23.00.

Durante las tres jornadas, el público podrá disfrutar de una propuesta que combina música en vivo, gastronomía, entretenimiento y actividades para todas las edades, además de la tradicional exposición y venta de plantas por parte de los viveros. Entre las atracciones previstas habrá estatuas vivientes, espectáculos de zancos, malabares, animación y juegos para niños, además de distintas opciones para compartir en familia.

La música tendrá un lugar destacado en la programación, con la participación de artistas y bandas que ofrecerán espectáculos cada noche. El viernes 13, la actividad musical comenzará a las 19.30 con Trunco. A las 20.30 será el turno de Evy Rey, y a las 21.30 se presentará Tribu Rock.

El sábado 14, la grilla comenzará a las 19.30 con Valu Acosta y su banda. A las 20.30 actuará Juliana, a las 21.30 será el turno de Ta Garantido y para cerrar la jornada, a las 22.30, se presentará Willy Pedreira.

En tanto, el domingo 15, los espectáculos comenzarán a las 19.30 con La Abuela la Quedó. A las 20.30 actuará Antagónica y el cierre musical estará a cargo de Fusión, desde las 21.30.

Con tres días de actividades y una propuesta que reúne expresiones artísticas, música y entretenimiento, Flor de Ciudad vuelve a convocar a sanduceros y visitantes a encontrarse en la plaza Lavalleja para celebrar una nueva edición de esta fiesta tradicional.