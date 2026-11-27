Los espacios de avistamiento de aves son cada vez más. “Hay mucho interés en la gente. Así es que se desarrolla mucho el ecoturismo. Es una ayuda para la salud mental el avistamiento y la observación de la naturaleza”.

En la presentación del del libro Aves del Uruguay, el ornitólogo Gabriel Rocha dio una charla en el Gran Hotel Paysandú sobre el tema y las especies que habitan el departamento.

En diálogo con la diaria, Rocha dio cuenta de su cariño por las aves. “A mí me gustaban las aves desde niño. A los 10 años me compré mi primer libro de unos autores ingleses que hicieron un libro sobre aves del Uruguay. Desde ahí, empecé a observarlas con más detenimiento”.

Luego pasó de la curiosidad a la formación académica. “A los 20 y pocos años gané un proyecto en Inglaterra para trabajar en la playa Penino de San José. Durante un año hice un proyecto de trabajo para esa playa. Ese fue quizás mi primer gran trabajo, con el que incluso gané un premio de ornitología neotropical en el 1996”.

Además, se fue “al exterior porque acá no había nada para estudiar ornitología y estudié mucho en Brasilia, aprovechando que mi padre era brasileño”.

500 especies en Uruguay: “No estamos nada mal”

Consultado sobre la cantidad de aves en Uruguay, Rocha sostuvo que “Uruguay tiene bastante aves. No estamos nada mal, porque, por ejemplo, Argentina es 15 veces más grande que nosotros, pero solo tiene el doble de aves que nosotros. 500 contra 1.000. Y a Argentina le llaman el país de los siete continentes. Brasil tiene 1.800 especies, pero es 47 veces más grande que nosotros”.

Sobre el tipo de aves presentes en el país, el especialista manifestó que “algunas están en extinción, como el dragón, el cardenal amarillo, el capuchino, especies con relativa poca población en todos los países cercanos. Están en grave peligro”.

“Tenemos muchas aves de bañado, aves de costa. No hay que olvidar que tenemos como 680 kilómetros de costa. Entonces muchos gaviotines, gaviotas, albatros, petreles llegan en distintas épocas del año. Eso es lo bueno que tiene Uruguay”. “Al estar situado en una zona templada, recibe migraciones, tanto del norte como del sur, en otoño e invierno”.

El fenómeno de la australización de la fauna

Sobre la incidencia del cambio climático en la extinción de especies dijo que “influye de varias maneras. Por ejemplo, hay un tema que se está dando ahora: la australización de la fauna porque está bajando dos grados de latitud sur”. En Uruguay se empezaron a ver especies que antes no había como los tucanes, los trogones, algunos dormilones y otras especies que eran más de selva tropical. “Algunas especies cambian las migraciones por el cambio climático”.

Sobre políticas de protección de las aves, Rocha explicó que “las políticas de conservación están enfocadas en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Es un sistema que si bien empezó en el 2008 aún se está creando. Hay especies que quedan desprotegidas, no solo aves, otro montón de animales”.

Rocha relató que “cuando se crea un área protegida, ahí ya no se permite cazar ni pescar ni se puede provocar incendios. Mal o bien, las 20 y pico de áreas protegidas que tenemos ofrecen algún grado de conservación”.

En Paysandú se ven carpinteros, urracas, cardenales amarillos, capuchinos, hornerones.

El experto sostiene que hay que proteger al cardenal amarillo; “especie muy importante que se sigue cazando como ave de jaula. Habría que ser más estricto con los controles y dar más educación ambiental para que la gente entienda que no debe cazarlo”. Agrega a la protección “la vivita blanca grande y aves de bañado, como los dragones. Algunas especies desaparecen o bajan sus poblaciones”, acotó.

A juicio de Rocha, el área protegida de Rincón de Pérez en el Queguay ayuda a la protección, donde dijo que “trabajé mucho en esa zona”. Subraya la existencia de “carpinteros negros, que son raros. Bandadas enormes de urracas. También se puede llegar a ver el cardenal amarillo en ciertos lugares”. “Después tenemos, acá en Paysandú, los pastizales que son muy importantes. Ahí habitan los capuchinos, pajaritos chiquitos que están en peligro de extinción a nivel mundial. Se ven incluso cerca de las rutas”.

Rocha concluye que “en los montes, parques junto a algarrobos, espinillos y ñandubayes apreciamos hornerones, como el crestudo, que es una especie muy significativa”.

Finalmente, señala que los espacios de avistamiento de aves son cada vez más. “Hay mucho interés en la gente. Así es que se desarrolla mucho el ecoturismo. Es una ayuda para la salud mental el avistamiento y la observación de la naturaleza”.

“No es solo que vas a aprender de aves, es compartir la naturaleza con otra gente que tiene tu misma sensibilidad. Es estar un día en el campo, respirando aire puro, conociendo cosas”, cerró.