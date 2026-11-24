Los trabajadores de la cooperativa Ágora denuncian trabas burocráticas. El ministro Gonzalo Civila habló de una “ventana” hasta el año próximo, y cuatro de los ocho centros del país ya cerraron.

El Centro de Día de Paysandú, que atiende a 38 personas mayores de 65 años con dependencia leve o moderada, dejará de funcionar porque venció el convenio con el Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC) y no se renovó. Según los trabajadores, la cooperativa gestionante, Ágora, presentó la documentación en tiempo y forma desde julio. En noviembre todavía no había prórroga.

Los trabajadores de la cooperativa Ágora denuncian trabas burocráticas. El ministro Gonzalo Civila habló de una “ventana” hasta el año próximo, y cuatro de los ocho centros del país ya cerraron.

En todo el país llegaron a funcionar ocho centros de día. Hoy quedan cuatro. “Todos cerraron por las mismas causas, el manejo burocrático”, dijo la psicogerontóloga Andrea González, integrante de Ágora y coordinadora del centro. El resto del equipo respalda sus palabras. No se sabe si el SNIC evaluó el impacto de esa decisión. “No sabemos si son cuestiones burocráticas o falta de recursos”, dijeron.

Los seis integrantes del equipo cuentan que cada vez enfrentan más obstáculos administrativos. Desde julio negociaban un nuevo convenio o la prórroga del vigente. Según relataron a la diaria, el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, les dijo que se trata de cuestiones burocráticas a las que el Estado no puede escapar y que resolverlas lleva tiempo.

Civila sostuvo que “se abre una ventana hasta el año que viene” y que después los centros volverían en condiciones más favorables. Los trabajadores señalan que el Estado se tomó con ellos más tiempo que con otros.

Un servicio con resultados

El centro atiende a personas mayores durante cuatro horas diarias, de 8.00 a 12.00. El objetivo es garantizar sus derechos. Se trabajan aspectos biológicos, sociales y psicológicos, con participación de las familias. Aunque no es un centro de actividades, también se realizan actividades.

El trabajo apunta a fortalecer la autonomía y evitar el deterioro. “Hay personas que tenemos desde hace 8 años, han sufrido menos internaciones y hoy son mucho más autónomas”, subrayan los integrantes del equipo.

El ingreso funciona de la siguiente manera: la persona se inscribe en el Mides y un equipo distinto del que trabaja en el centro la visita, mide su grado de dependencia y gestiona su ingreso.

Local y gastos

En la ciudad, el dispositivo funciona en el local de la Asociación de Jubilados y Pensionistas (Ajupe). Antes estaba en un local de la intendencia, frente a la escuela 3, sobre la calle Zelmar Michelini, hasta que la comuna pidió que se lo devolvieran. La intendencia sigue pagando la luz, “aunque a veces los compromisos no son tan claros”, dicen los trabajadores.

Ágora sostuvo en varias ocasiones los gastos del centro. Los trabajadores cuestionan que en todos estos años no se hayan fortalecido ni agilizado los procesos administrativos. Esto provocó desfasajes en las partidas, y la cooperativa tuvo que cubrir el gasto durante varios meses.

Todavía no está definido quiénes accederán al seguro de paro. Por distintas razones, no todos estos trabajadores calificados tendrán esa posibilidad. Entre los seis están la coordinadora y la psicóloga, ambas psicogerontólogas.

“Hay precariedad laboral y social. Sin previsibilidad ni posibilidad de planificar, es difícil trabajar. Eso genera desgaste y vulnera los derechos laborales y de los usuarios”, afirman.

El Mides se comprometió a entregar la última partida y, según el equipo, ya se pagó algo en estos días. Los trabajadores entienden que la deuda ya no es el problema principal, como lo fue en otros momentos. Hoy el problema es no tener convenio para seguir. El Mides dice reconocer el trabajo realizado.

Un sistema pionero

Los centros de día son un dispositivo del SNIC, estructura creada por la ley de 2015, en la que Uruguay fue pionero. Participan varios ministerios (Desarrollo Social, Salud Pública, Economía y Finanzas, Cultura), además del Banco de Previsión Social, la Udelar y la sociedad civil organizada. La secretaría funciona en el Mides. “Los cuidados nos atraviesan a todos, y por eso hay varios ministerios”.