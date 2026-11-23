Hay una riqueza en las instituciones. Muchas veces cuentan con personas que fueron dirigentes, que tienen historias para contar, documentación y materiales que podrían ser fundamentales para reconstruir esos procesos.

El Grupo de Investigación en Historia de la Educación Física y el Deporte (Gihefd) realizará sus primeras Jornadas de Trabajo bajo el título “Archivo, memoria e investigación en historia de la educación física y el deporte”. El grupo funciona desde 2022 en el ámbito del Instituto Superior de Educación Física (ISEF), en la sede Paysandú del Centro Universitario Regional (Cenur) Litoral Norte. Está integrado por docentes, estudiantes y personas interesadas en el estudio de los procesos históricos vinculados a la educación física y el deporte.

En diálogo con la diaria José Estévez, docente del ISEF y de la Facultad de Humanidades en Paysandú, explicó los objetivos de la propuesta, las actividades previstas y la importancia de generar espacios de intercambio entre la universidad y la sociedad. El grupo de investigación funciona en el ámbito del ISEF y reúne a docentes, estudiantes y personas interesadas en temas históricos vinculados particularmente con la historia de la educación física y el deporte. “Lo que buscamos es problematizar estos temas y encontrar perspectivas locales y regionales para abordarlos”, señaló.

“Creemos que el litoral en general, Paysandú en particular y también las localidades del otro lado del río tienen un fuerte potencial. El grupo funciona desde 2022 y este año nos propusimos organizar unas jornadas para dar a conocer parte del trabajo que estamos realizando, pero también para invitar a quienes quieran sumarse y a instituciones y clubes que puedan conocer nuestra tarea. La universidad no se concibe sin la sociedad. Uno investiga y se vincula con las instituciones para que el conocimiento esté presente en la comunidad. Desde esa perspectiva organizamos estas primeras jornadas, que se desarrollarán los días 23 y 24 de noviembre”, acotó.

¿Qué actividades están previstas y qué investigaciones se presentarán?

Las jornadas comienzan hoy lunes 23 de mañana con la defensa de tesis del maestrando Rodrigo Rohrer, quien estudió el Estadio Artigas de Paysandú y sus dinámicas sociales en relación con la Copa América.

En su investigación aborda también el fútbol sanducero durante la década de 1990 y algunos años anteriores, el impacto que tuvo la Copa América de 1995 y la relación con el propio estadio. Además, analiza qué sucedió posteriormente con el fútbol y el Estadio Artigas, extendiendo el recorte hasta 2005.

También se presentarán experiencias de integrantes del grupo. Hay estudiantes interesados, por ejemplo, en profundizar en la figura de Carlos Scanavino. Mauro Goldman realizó una publicación muy interesante sobre él y ha sido pionero en varios de estos ámbitos de estudio de la historia de la educación física y el deporte. Es un referente para nosotros.

Esa publicación despertó el interés de los estudiantes. También tenemos propuestas sobre Claudina Vidal, una futbolista que jugó en Sudamérica durante la década de 1970, y otras investigaciones relacionadas con la gimnasia artística en Paysandú y el vínculo con la creación del Estadio Cerrado. Son propuestas ancladas en proyectos que parten de la realidad local.

¿Las investigaciones y los materiales que se producen pueden ser consultados por la comunidad?

Las tesis son públicas. Una vez que se presentan y se defienden, quedan disponibles en un sitio de la Universidad de la República para que cualquier persona pueda descargarlas y acceder a ellas. Además, en la página del grupo tenemos enlaces a artículos que se han escrito sobre estas temáticas. Las propuestas también son abiertas a la comunidad. Lo que se produce busca difundirse y uno de los objetivos de estas jornadas es precisamente dar a conocer qué se está haciendo, generar intercambio y permitir que ese trabajo llegue a más personas.

¿Qué importancia tiene que los clubes y otras instituciones se acerquen al grupo de investigación?

Hay una riqueza muy importante en los clubes y las instituciones. Muchas veces cuentan con personas que fueron dirigentes, que tienen historias para contar, documentación y materiales que podrían ser fundamentales para reconstruir esos procesos. Sin embargo, por las propias dificultades que atraviesan las instituciones a lo largo del tiempo, resulta difícil conservar ese patrimonio.

Desde la universidad queremos acompañar esos procesos, acercarnos cuando existe interés y proyectar trabajos en conjunto. Nos parece importante porque permite construir esas historias y recuperar una memoria que muchas veces no está sistematizada.