Martínez Debat y una charla sobre alimentación y salud: la industria, los controles estatales y la academia

El docente subrayó que en los alimentos ultraprocesados hay una cantidad de aditivos, conservantes, colorantes y espesantes que provienen del avance tecnológico.

El biólogo químico Claudio Martínez Debat, egresado de la Udelar y docente libre de la Facultad de Ciencias, con estudios en Francia, brindó una charla en la sede sanducera de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) sobre biología sintética y agroecología, organizada por la Asociación de Funcionarios Federados de la Universidad de la República (Affur) y el movimiento Paysandú Soberano UPM 2.

“El propósito fue conversar de técnica y tecnología, escalas operativas, qué se hace en un laboratorio y cómo eso se pasa al territorio, en el entendido de que después lo que sucede en el campo se traduce en los alimentos que consumimos”, señaló el académico. En definitiva, hablar de “alimentación y salud, que van de la mano”.

Martínez Debat señaló que la “técnica y la tecnología” han avanzado más rápido que la ciencia. “Aparecen productos que vienen de la tecnología y la ciencia los mira, los explica. Veo que la ciencia siempre la está corriendo de atrás, porque los que imponen a gran escala los nuevos productos tecnológicos no son los científicos, son las grandes corporaciones”, afirmó. En el rubro de la alimentación, el docente subrayó que “los alimentos ultraprocesados hacen mal a la salud, pero la industria los impone”. Los aditivos, conservantes y colorantes, que son propios “del avance tecnológico, e incluso científico”, resultan “indispensables para un producto procesado”, señaló.

Sin embargo, sostuvo que hay otro camino en el proceso alimentario. “Cada vez hay más propuestas de producción sostenible, amigable con el ambiente, orgánica, regenerativa, agroecológica. Eso crece sin parar, sobre todo en las generaciones jóvenes”, apuntó el investigador, que afirmó que “hay alternativas saludables que hay que apoyar”. En tal sentido, la producción de alimentos agroecológicos “es una de [nuestras] banderas, que es retomar el conocimiento de nuestros ancestros, que sabían muchísimo. Desde cómo tratar las plagas, la alimentación, mezclarla bien para que no te hiciera mal. Tenían una alimentación mucho más rica, más variada que la que tenemos ahora”.

Con una mirada científica del siglo XXI, “estamos redescubriendo todo eso”, acota. Aunque “cometían errores, tenían mucha razón. Se vuelve a prácticas tradicionales y se pone conocimiento a esos saberes”.

El Estado “no hace lo suficiente”

Para Martínez Debat, “el Estado juega un rol ambivalente”, porque por un lado “otorga una cantidad de derechos”, pero “en la práctica se cumplen poco. Hace falta mucho más control por parte del Estado”.

A su juicio, es indubitable que el Estado “debe asegurar el bienestar de la población mediante políticas públicas que eviten aplicar un modelo de producción que puede provocar daños, como el uso masivo de agrotóxicos. A mi entender, no está haciendo lo suficiente”.

Ve un Estado “muy entusiasmado con todo lo que sea avance tecnológico, en una tendencia a la desregulación. Cuando se hace un análisis para aprobar tal o cual tecnología, no se convoca a la academia independiente, a la ciencia digna, sino que queda muchas veces en acuerdos confidenciales, porque las empresas no quieren dar a conocer los detalles de sus inventos”.

En forma contundente afirmó que “te diría que lo primero que falta es transparencia. Transparencia en todos los procesos; en la toma de decisiones, en el monitoreo, en el control”.

El investigador universitario aportó ejemplos. “En el ex Mercado Modelo de Montevideo, donde se hacen análisis de plaguicidas usados en frutas y hortalizas, -o se hacían, porque ahora no se están haciendo-, aunque se van a retomar, es muy difícil acceder a esa información; dicen que es confidencial”. Martínez Debat se preguntó: ¿Cómo puede ser confidencial una información que impacta en la salud pública?

“Lo mismo pasa con los monitoreos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca [MGAP] y las fumigaciones. Lo que pasó en Guichón [donde una escuela fue alcanzada por la fumigación] es paradigmático. El MGAP fue tarde y cuando tomó la muestra, dijo: “No, no, acá no hay nada”.

En su perspectiva, “hay un discurso de acá, no pasa nada. Está todo controlado, no hay que preocuparse si se utilizan agrotóxicos; no hay más remedio; los alimentos son inocuos”.

Martínez mencionó el aumento de “enfermedades crónicas no transmisibles, afectaciones en los embarazos”. Destacó que “todos tenemos plaguicidas en nuestra sangre. Hemos hecho análisis en nuestro equipo, que también fueron replicados en el Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico (CIAT) del Hospital de Clínicas, donde se analizó glifosato en orina”.

Al auscultar el rol de la Udelar, sostuvo que “es una gran institución que permite una discusión interna, más o menos argumentada, sobre la mayoría de los temas; no en todos”. Para Martínez, la Udelar “está bastante alineada con las políticas de gobierno que impulsan las tecnologías”.

Al preguntarle cuáles serían las razones, respondió que “un investigador va a conseguir más dinero si se pone a desarrollar una pila de hidrógeno verde que si pone a indagar qué problemas puede tener la concreción de un megaemprendimiento, que no es de hidrógeno verde, sino de metano o de amoníaco”.

En la Udelar “hay tensiones internas que se manifiestan en los estamentos de cogobierno. Te diría que, como siempre, los estudiantes son los más críticos”. De todas maneras, dice este biólogo, “hay una serie de investigadores críticos que nos hemos nucleado para tratar de manera interdisciplinaria varios temas sensibles como el uso de agrotóxicos, el modelo de producción, el hidrógeno verde, el agua o las perforaciones submarinas”. Abundó en que, “por su complejidad, no son abordables por una sola disciplina; además, hay que dialogar con la sociedad e incorporar todos los saberes”.

Mitologías

Sobre la posible instalación de HIF Global en Paysandú, el investigador habló de “mitologías”. “La mitología es lo que acompaña a todos los avances tecnológicos. Son mitologías, pues, en un megaemprendimiento que toma gran cantidad de territorio, que apela a paneles solares que tapan el suelo, a molinos de viento que afectan aves, genera contaminación. Como todo proceso industrial”.

Martínez Debat relató que en Uruguay “tenemos expertos en hidrógeno verde, como Fernando Sinola, que hace décadas está trabajando en el tema de las celdas de hidrógeno y ha sido desplazado por ofertas tecnológicas que vienen del norte; llave en mano. Él cuestiona y dice que no son sostenibles. Acá hay mucha experimentación”.

Con las charlas en todo el país, señaló Martínez Debat, “tratamos que la población se informe y se forme, para luego poder discernir y actuar”.