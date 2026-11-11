Rebeldías desde el Sur: Leonel Briozzo propone repensar la izquierda y construir nuevos proyectos de transformación social

El autor indicó que se ha encontrado con “gran avidez por discutir las ideas de izquierda, por discutir qué significa hoy socialismo, liberación nacional, cosas que en el libro trato de desarrollar”.

El subsecretario del Ministerio de Salud Pública, Leonel Briozzo, presentó en Paysandú el lunes 2 Rebeldías desde el Sur, una publicación que invita a reflexionar sobre las crisis del capitalismo, el pensamiento de izquierda y la necesidad de construir nuevos proyectos colectivos de transformación social.

La actividad se enmarcó en una recorrida por distintos puntos del interior del país, donde el autor ha encontrado un marcado interés por debatir estas ideas. “Lo que me he encontrado es una gran avidez por discutir las ideas de izquierda, por discutir qué significa hoy socialismo, liberación nacional, cosas que en el libro trato de desarrollar”, manifestó.

Briozzo consideró que una de las razones que han favorecido el crecimiento de las ultraderechas es que desde la izquierda se ha dejado de hablar de su proyecto de sociedad. “Nos hemos olvidado de hablar de cuál es nuestro proyecto final utópico, de alguna manera, por un mundo mejor, que es justamente el socialismo”, expresó a la diaria.

A su entender, el modelo capitalista conduce a “la destrucción del planeta y de la sociedad”. En ese sentido, destacó la importancia de recuperar espacios de discusión y reflexión. Antes de su presentación en Paysandú había participado en un encuentro en Guichón, donde también encontró una importante respuesta del público. “Hay muchísima gente, mucho interés, muchas reflexiones de mucha profundidad. Saco apuntes en cada actividad porque hay una masa crítica de pensamiento e ideas que está detrás de todo esto y que creo que es muy importante escuchar y proyectar”, afirmó.

Un homenaje a José Mujica

El autor explicó que el libro surgió también como un homenaje al expresidente José Mujica, a quien reconoce como su principal fuente de inspiración ideológica. “Como forma de homenaje me propuse sistematizar algunas ideas que venía ‘rumiando’ hace tiempo y que con la muerte de él sentí la necesidad de plasmarlas”, señaló.

La publicación plantea un diagnóstico sobre las múltiples crisis generadas por el capitalismo y propone pensar alternativas. “El anticapitalismo, más que una opción ideológica, es un llamado a la supervivencia de nuestra especie”, sostuvo.

En esa búsqueda, plantea la construcción de nuevos socialismos, en plural, porque considera que no existe un modelo único. Cada colectivo y cada país deben generar sus propias alternativas y construir sus procesos de transformación.

Otro de los ejes del libro es la importancia de la comunicación y las emociones en la política. En ese sentido, Briozzo señaló que la experiencia de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil confirma algunas de sus reflexiones, particularmente sobre la necesidad de no establecer acuerdos con las ultraderechas. “La ultraderecha está para destruir todo lo que no sean ellos mismos, y no le importa destruir ni el medioambiente ni la sociedad ni el Estado de bienestar con tal de la primacía de la ganancia”, afirmó.

Asimismo, destacó la importancia de la comunicación política y de las emociones, especialmente al pensar en las nuevas generaciones y en la participación de jóvenes y adolescentes. Finalmente, reivindicó el aporte de los militantes con mayor trayectoria, quienes también deben tener un lugar en la construcción de nuevos proyectos. “Tienen mucho para dar y tenemos que seguir teniendo un lugar para su sabiduría, sus enseñanzas y su práctica política”.