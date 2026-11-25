La jerarca dio un paso al costado tras una denuncia presentada en sobre cerrado en la que se la menciona.

La directora de Promoción Social de la Intendencia de Paysandú presentó su renuncia al cargo, y la comuna la aceptó este mismo día mediante una resolución. La decisión se conoció luego de que se presentara una denuncia administrativa, a la que se le dio trámite y que dio lugar a una investigación en curso.

La jerarca dio un paso al costado tras una denuncia presentada en sobre cerrado en la que se la menciona. La intendencia aceptó su renuncia mediante una resolución dictada hoy.

Según explicó la Prosecretaria de la intendencia Mariana Mazzilli la jerarca resolvió apartarse “para allanar el camino” y “darle más transparencia” a la investigación. Mazzilli sostuvo que el gesto “da garantías” tanto a la institución como a la ciudadanía, y destacó la importancia de comunicar lo ocurrido a la población.

La denuncia fue entregada en la intendencia en un sobre cerrado y, como ocurre con cualquier planteo de este tipo, fue tramitada mediante el proceso disciplinario habitual. Consultado sobre si el/la denunciante es funcionario municipal, la funcionaria no brindó detalles y señaló que prefiere preservar la identidad de la persona y la confidencialidad del procedimiento.

Respecto de si hay relación con una denuncia anterior, presentada hace dos o tres meses, confirmó que los hechos denunciados mencionan a la directora, y que por eso ella decidió apartarse. Sin embargo, aclaró que no puede informar si se trata de hechos distintos a los de aquella denuncia, ya que el contenido está amparado por la confidencialidad de la investigación.

Mientras tanto, la dirección de Promoción Social quedó a cargo, de forma interina, del subdirector, el abogado Roque Jesús.

La investigación administrativa ya fue dispuesta y comenzó, aunque tiene sus plazos. Desde la intendencia aseguraron que se le dará “la mayor celeridad posible”, porque es interés de todos que se resuelva. También valoraron que la directora siempre tuvo “un rol colaborador” y estuvo “al pie del cañón” en su función.

Consultada sobre si la exdirectora podría reintegrarse en caso de que la denuncia no prospere, Mazzilli fue clara: dejó su cargo a disposición, ya no integra la intendencia y hoy está desvinculada, con una resolución ya dictada. Si en el futuro las circunstancias cambian y ella quisiera volver, indicó, “esa es otra decisión”.