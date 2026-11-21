La Dirección de Tránsito de Paysandú divulgó los datos del corredor estudiantil tras consulta realizada por la diaria con mediciones previas al inicio de la fiscalización y los resultados de octubre, cuando comenzaron los controles.
Entre agosto y setiembre de 2026, antes de la fiscalización, se controlaron 5.421 vehículos. De ellos, 2.587 circularon por encima del límite de 20 kilómetros por hora. Eso equivale a cerca del 48% del total.
Los automóviles particulares, es decir, el tránsito liviano, fueron el 93,8% de lo controlado: 5.087 unidades. De ese grupo, el 48,9% cometió infracción. El tránsito pesado sumó 334 unidades y mostró un mayor cumplimiento, con una tasa de infracción de 29,6%.
El informe señala además una tendencia a la baja entre agosto y setiembre en todos los puntos evaluados: Florida y Montevideo, Florida y Vizconde de Mauá, Florida y Herrera, Florida y Zorrilla, y Florida y 33 Orientales.
En octubre, con los controles ya en marcha, circularon por el corredor 7.019 vehículos livianos y pesados. Fueron sancionados 233, es decir, el 3,32%. Según Berretta, las infracciones “disminuyeron sensiblemente” con la fiscalización.
El director destacó que hoy hay “un gran acatamiento”. También informó que se ordenó el estacionamiento en doble fila frente a los centros de estudio.
Berretta aseguró que los controles continúan, con presencia de inspectores en la zona. Dijo también que la Dirección sigue trabajando junto a los centros de estudio en materia de seguridad vial.