El director de Tránsito de Paysandú, Gastón Berretta, difundió los resultados de los controles en la zona de los centros de estudio. Antes de la fiscalización, casi la mitad de los vehículos superaba el límite de 20 km/h.

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La Dirección de Tránsito de Paysandú divulgó los datos del corredor estudiantil tras consulta realizada por la diaria con mediciones previas al inicio de la fiscalización y los resultados de octubre, cuando comenzaron los controles.

Entre agosto y setiembre de 2026, antes de la fiscalización, se controlaron 5.421 vehículos. De ellos, 2.587 circularon por encima del límite de 20 kilómetros por hora. Eso equivale a cerca del 48% del total.

Los automóviles particulares, es decir, el tránsito liviano, fueron el 93,8% de lo controlado: 5.087 unidades. De ese grupo, el 48,9% cometió infracción. El tránsito pesado sumó 334 unidades y mostró un mayor cumplimiento, con una tasa de infracción de 29,6%.

El informe señala además una tendencia a la baja entre agosto y setiembre en todos los puntos evaluados: Florida y Montevideo, Florida y Vizconde de Mauá, Florida y Herrera, Florida y Zorrilla, y Florida y 33 Orientales.

En octubre, con los controles ya en marcha, circularon por el corredor 7.019 vehículos livianos y pesados. Fueron sancionados 233, es decir, el 3,32%. Según Berretta, las infracciones “disminuyeron sensiblemente” con la fiscalización.

El director destacó que hoy hay “un gran acatamiento”. También informó que se ordenó el estacionamiento en doble fila frente a los centros de estudio.

Berretta aseguró que los controles continúan, con presencia de inspectores en la zona. Dijo también que la Dirección sigue trabajando junto a los centros de estudio en materia de seguridad vial.