Gianella Beatriz Britos González, el 17 de noviembre, en el acto por los 25 años de la sede Paysandú de la Asociación de Escribanos del Uruguay.

La filial Paysandú de la Asociación de Escribanos del Uruguay celebró los 25 años de la adquisición de su sede propia, un acontecimiento que reunió a integrantes de la institución y permitió reconocer el compromiso de quienes hicieron posible concretar ese objetivo en 2001. La actividad contó con la presencia de la presidenta de la Comisión Directiva Nacional de la Asociación de Escribanos del Uruguay, María Susana Barreto, quien destacó la trayectoria gremial de los escribanos sanduceros y el vínculo histórico de la filial con la institución nacional.

Barreto recordó que la filial de Paysandú fue fundada en la década de 1940 y señaló que, desde sus comienzos, existió un fuerte sentimiento de pertenencia y compromiso gremial. En ese sentido, mencionó la labor del escribano Bardallo, quien llegó desde Montevideo para impulsar la organización de los profesionales y promover la creación de la filial.

Gianella Britos y Susana Barreto. Foto: Santiago Fleitas

“Es un honor estar acá festejando los 25 años de este local”, expresó, y valoró el trabajo que los escribanos de Paysandú han desarrollado a lo largo de las décadas. Asimismo, manifestó la expectativa de que ese compromiso se mantenga y continúe fortaleciéndose en coordinación con la Comisión Directiva Nacional.

La presidenta nacional también se refirió a los principales desafíos que enfrenta actualmente el ejercicio de la escribanía. Entre ellos mencionó los avances tecnológicos y la incorporación de la inteligencia artificial, así como las exigencias vinculadas a la prevención del lavado de activos.

Respecto a la inteligencia artificial, consideró que no sustituirá a los escribanos, aunque representa un desafío al que la profesión deberá adaptarse. En ese contexto, destacó la importancia de la capacitación permanente y del trabajo colectivo para afrontar los cambios y fortalecer el ejercicio profesional.

Foto: Santiago Fleitas

Una sede construida con el aporte de los socios

Por su parte, la presidenta de la filial Paysandú, Gianella Britos, explicó que la celebración tuvo como eje central recordar los 25 años de la adquisición del inmueble y renovar el compromiso de continuar consolidando este espacio institucional. Actualmente, la filial cuenta con aproximadamente 200 socios, entre activos y pasivos, y su directiva está integrada por siete escribanos.

Britos recordó que, antes de contar con la sede propia, la institución atravesó distintas etapas y funcionó en locales alquilados, entre ellos uno ubicado en la Sociedad de Remolacheros y posteriormente una pequeña oficina en la calle 33 Orientales. Sin embargo, esos espacios no respondían a todas las necesidades de los asociados.

Fue así que los colegas impulsaron la compra del inmueble actual, concretada en 2001 mediante el ahorro generado a partir de los aportes de los socios y la venta de timbres. Posteriormente, se realizaron reformas y refacciones para adecuar las instalaciones, para lo cual fue necesario recurrir a préstamos.

“La compra es significativa”, subrayó Britos, quien señaló que el aniversario también representa una oportunidad para homenajear a quienes integraron la directiva que hizo posible ese objetivo. Entre ellos mencionó al escribano Carlos Bertacchi, Daniel Maidana, Mario Lobato, Jacqueline Alza y Patricia Desirello. La presidenta de la filial destacó que el propósito es reconocer el esfuerzo de las generaciones anteriores y, al mismo tiempo, convocar a los actuales integrantes a mantener ese compromiso con la institución.

Nicolás Menegazzi y Gianella Britos. Foto: Santiago Fleitas

El vínculo del escribano con la sociedad

El prosecretario de la Comisión Directiva de la filial Paysandú, Nicolás Menegazzi, también valoró la conmemoración como una instancia para reconocer el camino recorrido y proyectar el trabajo hacia el futuro. En ese sentido, sostuvo que el compromiso de la institución no se limita al ámbito gremial, sino que también implica fortalecer el vínculo de la escribanía con la sociedad, teniendo en cuenta su participación en numerosas actividades y operaciones que involucran a organismos públicos, instituciones y particulares.

Menegazzi destacó que el trabajo del escribano abarca cuestiones patrimoniales, operaciones inmobiliarias y certificaciones, pero también comprende una dimensión de asesoramiento que muchas veces no es suficientemente reconocida.

Foto: Santiago Fleitas

En particular, hizo referencia al acompañamiento y la confianza que las personas depositan en estos profesionales al momento de tomar decisiones relacionadas con inversiones, bienes y situaciones familiares. “Muchas veces no se valora tanto la importancia que tiene el escribano a la hora de asesorar y guiar a una familia”, expresó, y remarcó la responsabilidad que implica esa tarea. Finalmente, explicó que la sede departamental continúa siendo un espacio de referencia para los asociados. Se utiliza tanto para actividades institucionales como para encuentros particulares de escribanos que necesitan disponer de un espacio físico. También se desarrollan charlas, instancias de formación académica y actividades técnicas regionales.

En cuanto a la capacitación, indicó que la filial procura mantener la presencialidad de los cursos, aunque trabaja en la incorporación de modalidades mixtas que permitan la participación virtual de profesionales de otros departamentos y amplíen el alcance de las propuestas formativas.