Las inscripciones para el verano en los complejos deportivos municipales y nacionales comenzarán en los próximos días.

La piscina de la plaza de deportes de Paysandú abrirá este viernes 20, a partir de las 11.00, las inscripciones para su Programa de Verano, que ofrecerá clases de natación durante diciembre, enero y febrero. La propuesta forma parte del programa gestionado por la Secretaría Nacional del Deporte, en coordinación con las intendencias departamentales, cuyo objetivo es ampliar y fortalecer la oferta de actividades físicas, deportivas y recreativas durante la temporada estival en plazas de deportes, playas y otros espacios públicos.

Las inscripciones se realizarán exclusivamente a través de la página web. La propuesta contará con grupos organizados en distintos horarios, de acuerdo con las edades de los participantes.

En cuanto a los costos, las tarifas varían según la cantidad de personas inscriptas y la frecuencia semanal de las clases. Para una persona, el abono por los tres meses será de $ 2.800 para las clases de los lunes, miércoles y viernes; $ 2.500 para los martes y jueves, y $ 1.900 para los sábados.

También habrá opciones familiares: dos integrantes abonarán $ 3.300 y tres integrantes abonarán $ 3.900 por toda la temporada. Por otra parte, se ofrecerá la modalidad de matronatación, dirigida a bebés de entre seis meses y dos años y medio, con clases los sábados. En este caso, el costo por los tres meses será de $ 2.800 para un adulto y un bebé y de $ 3.100 para dos adultos y un bebé.

Para completar la inscripción de menores de 18 años, se deberá adjuntar en el formulario una fotocopia de la cédula de identidad, del carné pediátrico (página 24) o del carné de adolescente, además del comprobante de pago de la temporada.

En el caso de los mayores de 18 años, se solicitará fotocopia de la cédula de identidad, del carné de salud o ficha médica, así como el comprobante de abono correspondiente.

Complejos Irene Sosa, Camandulli y polideportivo Zona Norte

A partir del lunes 23 estarán abiertas las inscripciones para las piscinas de los complejos Irene Sosa, Camandulli y polideportivo Zona Norte. En el caso de los complejos Irene Sosa y Camandulli, las inscripciones serán de 11.30 a 16.30 en la Oficina de Deportes del Mercado Municipal (Sarandí y Montevideo), y para el polideportivo de Zona Norte, las inscripciones serán de 8.30 a 11.00 y de 16.00 a 18.30 en el Polideportivo (avenida Roldán y República de Colombia).

Los requisitos de inscripción son: carné de aptitud física vigente y fotocopia de cédula y el abono de un tributo municipal para piscina por única vez de $ 233.