Frente a la creciente especialización de los saberes y la velocidad con la que circula la información, el festival propone generar instancias de intercambio que permitan profundizar en las conversaciones.

Este viernes 20 y sábado 21 de noviembre, en la sede Paysandú del Cenur Litoral Norte de la Universidad de la República (Udelar), se realizará el festival Cruces al Norte: Intercambio de saberes y visiones a ambos lados del río, una propuesta que busca generar espacios de encuentro y reflexión entre distintas áreas del conocimiento.

La iniciativa apunta a vincular la ciencia, la filosofía, la cultura y la política para abordar asuntos de actualidad desde una perspectiva integral y regional. Frente a la creciente especialización de los saberes y la velocidad con la que circula la información, el festival propone generar instancias de intercambio que permitan profundizar en las conversaciones, poner en común diferentes perspectivas y construir nuevos vínculos.

La actividad está abierta al público en general, con especial énfasis en estudiantes, integrantes de la comunidad académica y artistas. Se desarrollará el viernes de 18.00 a 22.00 y el sábado de 10.00 a 20.00. La entrada será libre y gratuita, al igual que la participación en los talleres.

La programación incluye cuatro mesas de discusión. La primera tendrá lugar el viernes a las 18.30 y abordará la inteligencia artificial bajo el título “La IA: ¿cara o cruz?”. El intercambio pondrá sobre la mesa la naturaleza de la inteligencia, su influencia en el pensamiento humano, la crisis de la verdad, los derechos de autor, la laicidad y la huella ecológica de las nuevas tecnologías. Participarán Federico Peña, Pedro Russi, Alejandro Mesa, Juan Di Noia y Raquel Diana, con la moderación de Liliana Gros.

El sábado a las 10.00 será el turno de la mesa “Crisis climática y recursos naturales”, que abordará los sistemas de producción, extractivismo y sus efectos sobre los modos de vida, además de la situación de los suelos y la biodiversidad. También se analizarán indicadores de estrés climático en ecosistemas terrestres y acuáticos y propuestas de monitoreo ecológico para el río Uruguay. Participarán Christine Lucas, Rubén Puentes, Grisel Fernández y Cecilia Bottino, con Marcelo Crossa como moderador.

A las 16.00 se llevará a cabo “Nuevas identidades en el siglo XXI”, un espacio para discutir las transformaciones en las formas de habitar el territorio, la soledad, las redes de convivencia, las estructuras familiares, las nuevas identidades y las disidencias. Integrarán la mesa Ignacio Ferreyra, Óscar Castro Prietto, Mayra Nebril, Georgina Thevenet y Lucía Pereira. La moderación estará a cargo de Erika Pezzatti.

La última mesa, prevista para las 18.00, estará dedicada a “Políticas culturales y regionalización”, con un intercambio sobre actividades productivas, políticas públicas y el ecosistema cultural. Participarán Luis Pereira Severo, Paula Simonetti, Darío Lapaz y Carola Vázquez Gil, con Sebastián Monzón como moderador.

Literatura, cine, talleres y música

Además de las mesas de debate, el festival ofrecerá actividades artísticas y culturales. El viernes a las 20.30 se presentará el libro Los restos que fuimos, de Luis Do Santos, quien estará acompañado por Romy Schneider y Adriana Inetti. El sábado a las 10.00 se realizará un cine foro sobre la película El kiosco y la torre, dirigida por Alejandra Planell, en el aula Maestro Ferrari, con la presencia de la directora.

Desde las 16.00 funcionará una feria del libro y artesanal, que contará con la participación de la Feria del Libro Usado Ceupa-Uni 3, la librería La Posta del Libro, El Prisma de Lunares Libros y la Red de Biblioheladeras. También se desarrollarán dos talleres. A las 16.00, el taller de expresión en el “cruce” entre disciplinas, coordinado por Helena Heinzen; a las 18.00, el taller de escritura “¿Existe la escritura feminista?”, a cargo de Mayra Nebril y Raquel Diana, integrantes del colectivo Entre Otras. La propuesta invita a reflexionar sobre qué se entiende por escritura universal y por qué asuntos vinculados a lo cotidiano y lo íntimo suelen considerarse menos políticos que temas como la guerra, la economía o el trabajo.

El cierre del festival está previsto para las 20.00 del sábado, con una presentación musical de Martín Arbelo. De esta manera, Cruces al Norte propone dos jornadas de intercambio que buscan acercar distintas disciplinas y experiencias, promoviendo el diálogo entre quienes producen conocimiento, desarrollan actividades culturales y forman parte de la comunidad.