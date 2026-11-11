Escuela rural de Cerro Chato clasifica con dos equipos a la final de las Olimpíadas de Robótica, Programación y Videojuegos

Los estudiantes y docentes desarrollaron proyectos centrados en la temática propuesta por Ceibal para esta edición: “Territorios vivos: convivencias que construyen biodiversidad”.

La escuela 16 de Cerro Chato del departamento de Paysandú vive días de gran entusiasmo: dos de sus equipos representan al centro educativo en las finales de las Olimpíadas de Robótica, Programación y Videojuegos. El evento tiene lugar el 10 y 11 de noviembre en el Antel Arena, en Montevideo.

Esta clasificación es el resultado de un arduo proceso de trabajo anual, en el que estudiantes y docentes desarrollaron proyectos centrados en la temática propuesta por Ceibal para esta edición: “Territorios vivos: convivencias que construyen biodiversidad”.

Para los alumnos, alcanzar esta instancia representa una alegría inmensa, especialmente al tratarse de su debut en la competencia. “Es un orgullo y una emoción enorme. Todavía no podemos creer que, siendo nuestra primera participación en las Olimpíadas, hayamos logrado llegar a la final. Estamos muy felices de tener la oportunidad de viajar a Montevideo y compartir esta experiencia con compañeros de distintas escuelas y departamentos de todo el Uruguay”, expresó la maestra Mildred Funes a la diaria.

Foto: Gentileza

Este logro es también fruto de una evolución institucional que comenzó en 2025, cuando la escuela se postuló como Centro Pre-Ceilab. Gracias a su buen desempeño, el centro accedió a la categoría de Centro Ceilab, recibiendo el equipamiento tecnológico necesario para potenciar sus propuestas educativas y postular proyectos en instancias de alcance nacional.

El camino recorrido ha supuesto un desafío para las docentes, quienes han trabajado con compromiso para acercar los programas y recursos de Ceibal a los niños y niñas de esta comunidad rural. El objetivo central ha sido generar oportunidades de aprendizaje y experimentación que permitan a los estudiantes desarrollar sus capacidades tecnológicas en igualdad de condiciones con cualquier otro punto del país.

La clasificación de los dos equipos a la final constituye un reconocimiento al esfuerzo de los estudiantes, al acompañamiento docente y a un trabajo institucional sostenido. Asimismo, representa una oportunidad invaluable para que la escuela rural de Cerro Chato comparta sus aprendizajes y proyectos con otras comunidades educativas de todo Uruguay.