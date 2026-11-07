El papa León XIV y una jornada histórica de unidad en Paysandú que reunió a más de 33.000 personas

Desde Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Chile, Paraguay y Brasil, cientos desafiaron distancias para ser testigos de un hecho que no tenía antecedentes: la primera visita de un papa a Paysandú en su segundo día en Uruguay.

En la mañana de este sábado, el papa León XIV celebró su primera misa en Uruguay en Paysandú. Entre ciclistas que cruzaron provincias, el canto de cientos de jóvenes y el aroma a mate, León XIV llamó a los fieles a ser “constructores de puentes” y “raíces de esperanza”.

Eran apenas las 4.00 cuando el Parque Municipal París-Londres comenzó a recibir gente. Lo que habitualmente es un espacio de recreación sanducero, este sábado 7 de noviembre se transformó en una convocatoria multitudinaria difícil de estimar, pero que seguramente superó las 33.000 personas.

Desde Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Chile, Paraguay y Brasil llegaron cientos de personas, y también vinieron muchos visitantes desde Salto, Bella Unión, Tacuarembó y Young.

Foto: Santiago Fleitas

La jornada estuvo marcada por historias de sacrificio y color. Una de las más comentadas fue la de un grupo de fieles paranaenses que unió la capital de Entre Ríos con Paysandú en bicicleta. Lo que comenzó como una iniciativa de cinco amigos el jueves, se convirtió en una caravana de 40 ciclistas que fueron sumando voluntades en cada pueblo del camino.

“No importaron la distancia ni los recursos”, relataban los fieles mientras el parque lucía una fluidez imponente. El ambiente era de orden y alegría. La buena organización fue destacada por muchos consultados que optaron por venir a Paysandú, incluso desde la propia Buenos Aires, donde estará el papa a partir de mañana.

La homilía: tres símbolos para el alma uruguaya

A las 9.40 el papa llegó al aeropuerto Tydeo Larre Borges bajo los acordes de “Jesús Cristo”, la emblemática canción de Roberto Carlos, coreada por la juventud. En su mensaje, León XIV utilizó tres elementos profundamente arraigados en la región para trazar su hoja de ruta pastoral: el puente Artigas, los palmares y el mate.

Foto: Santiago Fleitas

“Un puente provee apertura, comunicación e intercambio”, puntualizó el papa sobre el primero, señalando la estructura que une Uruguay con Argentina. Instó a los presentes a ser “constructores de puentes” para transmitir la alegría de la fe, y advirtió sobre la necesidad de tener “soportes adecuados” para no dejarse arrastrar por doctrinas extrañas. También comparó la Iglesia con las palmeras de la zona. “No crecen aisladas... son una comunidad de hermanos que une raíces”, explicó. Destacó la resistencia de este árbol, que se eleva buscando la luz, pero mantiene sus pies firmes en la tierra.

En el momento de mayor cercanía con la gente, León XIV definió el mate como el “ritual de la hospitalidad”. Lo describió como un signo de amistad y encuentro donde se dialoga sin palabras. “Incluso a Roma llegó el mate”, recordó, destacando su valor tanto en la reunión de amigos como en el silencio de la oración personal.

Un compromiso con los más vulnerables

Más allá de los símbolos, el papa fue enfático en la misión social de la Iglesia. Llamó a “acercar a los jóvenes” a la religión y pidió un compromiso activo para sostener a los ancianos, acompañar a las familias y practicar la caridad como un eje central de la vida cristiana.

Tras el cierre de la ceremonia frente a la imagen de la virgen de los Treinta y Tres, la comitiva papal inició un recorrido terrestre hacia el centro de la ciudad. Las calles de Paysandú se desbordaron de vecinos que buscaban un saludo o una bendición. El papa hizo una parada especialmente emotiva en la basílica Nuestra Señora del Rosario, donde se detuvo para bendecir a niños y compartir un momento de cercanía con personas con discapacidad.

Foto: Santiago Fleitas

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