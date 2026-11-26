Rosanna Cabillón (I), el 25 de noviembre, durante el Día internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres en la plaza Constitución.

En la noche del 24 de noviembre, víspera del 25N, la fiscal Cecilia Irigoyen planteó ante la Junta Departamental la necesidad de que Paysandú cuente con una Fiscalía y un Juzgado Especializado en Violencia de Género.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la Mesa por una Vida Libre de Violencia Basada en Género realizó una intervención en la céntrica Plaza Constitución, y distintas organizaciones sociales leyeron proclamas. Hay unas 100 tobilleras funcionando en el departamento.

En la noche del 24 de noviembre, víspera del 25N, la fiscal Cecilia Irigoyen planteó ante la Junta Departamental la necesidad de que Paysandú cuente con una Fiscalía y un Juzgado Especializado en Violencia de Género. También reclamó un hogar transitorio para mujeres víctimas y sus hijos. “No tenemos un lugar donde la mujer con los niños pueda esperar la resolución judicial”, señaló.

Irigoyen informó al plenario que el departamento registra uno de los índices más altos de denuncias y que sus 12 fiscales no cuentan con una Fiscalía Especializada. Sostuvo que la violencia de género es un problema de orden público y pidió educar en derechos humanos e igualdad desde edades tempranas.

Una jornada de sensibilización

La Mesa por una Vida Libre de Violencia Basada en Género (MVLVBG) está integrada, entre otros, por el Mides, la intendencia, la Fiscalía y la Dirección Departamental de Salud. Ximena Ravera, responsable de Inmujeres del Mides en Paysandú, y Estefanía Ronca, docente de la Udelar, dialogaron con la diaria.

Ravera explicó que la actividad en la Plaza Constitución buscó llegar a la comunidad, brindar información y sensibilizar mediante distintas dinámicas que muestran los tipos de violencia. La muestra se llevará a otros puntos de la ciudad. “Invitamos a la población a que se acerque y se informe”, dijo.

Consultada sobre las cifras del Ministerio del Interior, afirmó que son “alarmantes y preocupantes”, y que Inmujeres y la Mesa trabajan en los servicios de atención y en prevención. Al ser consultada por los registros locales, indicó que el servicio de atención a mujeres registra “aproximadamente 100 tobilleras funcionando en este momento. Es una cifra altísima y alarmante”.

Ronca señaló que la Udelar integra la MVLVBG y que estudiantes de una práctica de la carrera de Psicología, que promueve espacios libres de violencia, acompañaron la jornada. Sobre el episodio ocurrido en la Facultad de Medicina, dijo que “disparó un montón de discusiones que nos debíamos. Fue una demanda de los estudiantes. No estamos exentos de estas problemáticas”. _

Foto: Santiago Fleitas

Intendencia: reclamo de más dispositivos

Marisa Acosta, responsable de la Secretaría de Género, Generaciones y Derechos Humanos de la Intendencia, dijo que el 25 de noviembre “es una fecha de reflexión y lucha” y que se reivindica contar con mayores dispositivos para atender la violencia de género. Le preocupan los nuevos fenómenos, como la violencia digital, el uso de las redes y la temprana edad en que aparecen estas manifestaciones.

Para Acosta, la violencia contra las mujeres es “un fenómeno estructural y persistente, que se va transformando y va mostrando otras aristas”. Otra preocupación es el crimen organizado y sus estructuras patriarcales, “en las que el cuerpo de las mujeres termina siendo una mercancía”.

La MVLVBG pone el foco en los pasos fronterizos. “Hace un tiempo teníamos un servicio para prevenir la trata y un servicio especializado de violencia que se retiró”, recordó Acosta.

La intendencia tenía además una casa para mujeres con hijos en situación de riesgo de vida, que fue desafectada. Acosta explicó que se hizo “en el entendido de que no era su responsabilidad”, ya que en general las casas están a cargo de Inmujeres. Consideró que se necesitan otros servicios, pero no a cargo de la Intendencia. Reivindicó la puesta en funcionamiento del Juzgado Especializado, la casa para atender la trata y la interinstitucionalidad.

Foto: Santiago Fleitas

Reclamos desde lo político y lo social: 130 denuncias por semana

La edila Ana Curti (FA) recordó el asesinato de las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal en 1960, durante la dictadura de Rafael Trujillo en República Dominicana. Opinó que hoy la violencia hacia las mujeres “no es solo física, va más allá”, y que también la sufren niñas y adolescentes.

Sobre las redes, exhortó a madres y padres a ejercer un control específico, y añadió que “después están las violencias simbólicas y de las otras”. Y advirtió: “Hay unas 130 denuncias por semana. No podemos cerrar los ojos frente a esta situación y seguir repitiendo ciertos patrones”.

Curti reiteró el reclamo de la fiscal Irigoyen, aunque se alegró de la apertura de una comisaría en Guichón. Recordó también que durante el primer gobierno del intendente Olivera se perdió la Casa de la Mujer, que no se ha logrado recuperar. “Era fundamental para las primeras horas, los primeros días, ya que el proceso judicial es largo”. Haberla perdido fue, dijo, “un golpe bajo, mortal, horrible”.

Resaltó además la educación a niñas y niños: “Hace muchos años que tenemos el noviazgo sin violencias; hay que reforzar esas políticas. A veces asumimos y naturalizamos acciones que no deberíamos”, concluyó.

Rosanna Cabillón Arruti, de la Asamblea de Mujeres de Paysandú y de la Comisión de Género del FA, dijo que la jornada sirve para conmemorar el 25N y denunciar “la violencia sistemática” hacia las mujeres. “Tratamos de juntarnos porque es la única forma de que la gente sepa que la violencia está en todos los niveles”. Por eso, afirmó, abuelas, madres y hermanas deben cuidar a las niñeces y explicarles lo que pasa.

Sobre la situación departamental, opinó que “Paysandú está complicada, pero no tenemos muchos datos. Muchas mujeres sufren violencia y no se animan a denunciar y, a veces, las personas que reciben las denuncias no están preparadas”. A esto sumó “el problema de la frontera” y la eventual instalación de un gran proyecto: “Lo vivimos con el puente. Si no prestamos cuidados, veremos violencia sexual”.

En una lectura compartida por tres de sus integrantes, la Asamblea Permanente de Mujeres, Lesbianas, Trans y no Binaries citó una encuesta de 2024 a 198 mujeres parlamentarias, que sufrieron violencia psicológica, sexual, económica y física. Esta se ejerció en redes sociales, en actividades presenciales de campañas electorales, dentro de los partidos políticos y en medios de comunicación.

También citó datos del Ministerio del Interior: entre enero y octubre de 2026 se recibieron 34.737 denuncias por violencia doméstica y asociados (pareja, expareja o intrafamiliar, o por alguien con quien se tenga o se haya tenido parentesco). Esto equivale a 114 denuncias por día, una cada 13 minutos.

Sobre la violencia vicaria, la declaración afirma que “tiene como última expresión el asesinato de estas personas, pero también comprende la manipulación y violencia psicológica cotidiana por parte del agresor, que hace que terceras personas (en la mayoría de los casos en situación de alta vulnerabilidad y dependencia) ejerzan violencia sobre las mujeres”.

La proclama denunció además las falencias del Estado y sostuvo que los casos de trata y de gurisas desaparecidas en democracia, vinculados a redes de narcotráfico y explotación sexual, siguen sin esclarecerse.

Foto: Santiago Fleitas

China María suple la carencia del Estado

“Paysandú no es ajena a esta realidad: en octubre se activó una Alerta Amber porque una adolescente fue captada con fines de explotación sexual y trata y llevada a Argentina. Estamos frente a una emergencia nacional”, expresó la proclama. “Gritamos y exigimos dispositivos adecuados y de calidad para la atención y prevención en todos los rincones del país”.

Otra violencia, señalaron, es que las mujeres y disidencias con niños, niñas y adolescentes a cargo no cuenten con un dispositivo habitacional que les permita transitar juntes estas etapas de fragilidad y desamparo. “La única respuesta que da el Estado es la separación familiar: las mujeres y disidencias van a un refugio y las niñeces y adolescencias, al INAU”.

Frente a esta revictimización y violencia institucional, en Paysandú funciona la Brigada Feminista y Autogestionaria China María, que lleva adelante, sin ningún apoyo del Estado, un proyecto de Casa Transitoria que acompaña estos procesos manteniendo unido al núcleo familiar.

A todas estas violencias se suman “el racismo estructural, la pobreza, la falta de vivienda, la falta de empleo y la informalidad laboral, que en Paysandú alcanza uno de los índices más elevados del país”. La “salida es colectiva”, concluyeron.

Notas de edición: corregí concordancias y puntuación, unifiqué “Fiscalía/Juzgado” y las siglas, y ordené la información por bloques. Verifiqué que la proclama dice “gurisas desaparecidas”. Conviene confirmar si “34.737 denuncias entre enero y octubre de 2026” es el dato exacto, y si la fecha de la sesión de la JD fue el 24 de noviembre, como deduje de “víspera del 25”.