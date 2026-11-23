Vecinos denuncian cortes de energía, falta de alumbrado y un aumento de la inseguridad. Piden más patrullaje y una respuesta urgente de UTE.

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Vecinos del barrio Azucarlito denunciaron públicamente los reiterados robos de cables, en particular de cobre, que sufren desde hace un tiempo. El hecho más reciente ocurrió en la madrugada de este lunes 23 de noviembre. Volvió a constatarse la sustracción de cableado y varios sectores quedaron sin energía eléctrica ni alumbrado público. El problema no se limita a este barrio. Según se informó a la diaria otras zonas de la ciudad padecen la misma modalidad de robo. Esto indica que se trata de una situación generalizada y que se repite en distintos barrios.

Los vecinos denuncian cortes de energía, falta de alumbrado y un aumento de la inseguridad. Piden más patrullaje y una respuesta urgente de UTE.

Además señalan como principales motivos de preocupación:

Las interrupciones constantes del servicio eléctrico en distintos puntos de la ciudad.

El peligro que supone el cableado expuesto para quienes circulan de noche.

El riesgo de que cables sueltos o expuestos entren en contacto con portones metálicos. Los niños y las personas mayores son los más vulnerables ante una descarga eléctrica.

La falta de iluminación, que aumenta la inseguridad en los barrios.

Los costos y daños que estos hechos causan a las familias y a los servicios públicos.

Los residentes afirman que la inseguridad creció de forma considerable. En los últimos meses vieron circular por la zona a personas ajenas al barrio, en actitud sospechosa. Merodean durante la noche y la madrugada, lo que genera temor e intranquilidad entre las familias, en especial entre adultos mayores y niños.

Los robos ya habían sido denunciados verbalmente ante la Seccional Policial correspondiente. Ahora los vecinos solicitan que la denuncia quede formalmente registrada y que se actúe con urgencia. Piden a las autoridades competentes mayor patrullaje preventivo, sobre todo en horario nocturno. También reclaman una rápida coordinación con UTE para reponer el servicio y resguardar el material en toda la ciudad.