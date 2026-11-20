La propuesta busca promover el acceso a información de calidad, ampliar la diversidad de fuentes y brindar herramientas para abordar periodísticamente una temática vinculada a los desafíos de la transición energética.

El hidrógeno verde (H2V) será el eje de un taller dirigido a periodistas y un conversatorio abierto al público, que se desarrollará este sábado en la sede Paysandú del Cenur Litoral Norte de la Universidad de la República (Udelar).

Las actividades son organizadas por el Observatorio de Medios del Uruguay (OMU), la Facultad de Información y Comunicación (FIC) de la Udelar y la Asociación de la Prensa Uruguaya. La propuesta busca promover el acceso a información de calidad, ampliar la diversidad de fuentes y brindar herramientas para abordar periodísticamente una temática vinculada a los desafíos de la transición energética.

La jornada comenzará a las 9.00 con el taller “El H2V desde una mirada periodística”, que se extenderá hasta las 10.45. La instancia tendrá como punto de partida el relevamiento de los conocimientos e inquietudes de los participantes –periodistas– sobre el hidrógeno verde.

Posteriormente, se distribuirá un material educativo con vocabulario y conceptos clave sobre transición energética e hidrógeno verde. También se presentarán los resultados de una investigación realizada por OMU sobre la cobertura periodística del H2V en Uruguay.

El taller culminará con un espacio de intercambio y discusión a partir de tres ejes: la ética profesional, los desafíos de comunicar temas científicos y las formas de incorporar el conocimiento de las comunidades en el abordaje periodístico. Esta instancia requiere inscripción previa a través de un QR disponible en la web de la sede universitaria.

Conversatorio abierto a la comunidad

A partir de las 11.00 y hasta las 13.00 se desarrollará el conversatorio “Hablemos de H2V”, dirigido al público en general. La propuesta apunta a generar un espacio de intercambio que permita acercar información y distintas perspectivas sobre el hidrógeno verde, una temática que ocupa un lugar creciente en los debates sobre el futuro energético y el desarrollo del país.

Con estas actividades, las instituciones organizadoras buscan contribuir a una comunicación pública más informada sobre el tema y fortalecer las capacidades de periodistas y ciudadanos para comprender sus implicancias.

El encuentro tendrá lugar en el salón 201 del Aulario del Cenur Litoral Norte, ubicado en Florida 1065. El conversatorio es abierto al público.