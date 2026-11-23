El ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, visitó el departamento y anunció un cambio de modelo de atención y dijo que Paysandú será el primero del país con un circuito completo de dispositivos.

En conferencia desarrollada en la dirección departamental del Mides en Paysandú, el jerarca presentó la aplicación local de la Estrategia Nacional sobre Situación de Calle. Esa estrategia se lanzó en abril junto con el presidente de la República y es la primera de este tipo en el país. En su construcción participaron personas que están o estuvieron en situación de calle, trabajadores de los dispositivos y vecinos.

El ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, visitó el departamento y anunció un cambio de modelo de atención y dijo que Paysandú será el primero del país con un circuito completo de dispositivos.

La visita incluyó una reunión de directores departamentales del ministerio de la región Litoral Norte y la Coordinación Regional. También hubo encuentros con el intendente y su equipo, con los diputados del departamento y con la comisión de la Junta Departamental que analizó el uso del exsanatorio Pasteur. El ministro se reunió además con los vecinos que ya habían sido recibidos en Montevideo, con trabajadores de los dispositivos de calle y con usuarios del Centro de Día y del Sistema Nacional Integrado de Cuidados.

Desde diciembre y durante 2027 cambiará el concepto de atención: se pasa del Plan Invierno a un plan que funciona todo el año, con más plazas y dispositivos nuevos. Cuando asumió la actual administración, Paysandú contaba con 35 plazas permanentes y 70 en invierno. Ahora habrá casi 120 plazas permanentes, con posibilidad de sumar 40 más en emergencias, como el invierno. Así se podría atender hasta 160 personas. Este año el registro máximo fue de 135.

“Lo más importante es que no es solo un crecimiento en cupos, sino que estamos saliendo de una lógica donde la respuesta era solo refugio”, sostuvo Civila.

Qué incluye el nuevo esquema

Casas colectivas. Se trata de tres viviendas con acompañamiento, con hasta 12 personas cada una (36 plazas). Estarán destinadas a personas avanzadas en su proceso, por lo que no requieren un equipo permanente.

Nueva puerta de entrada: dejará de funcionar en los próximos días el refugio Santa Elena en pocas semanas. El nuevo punto estará en un barrio fuera de la zona céntrica –Nuevo Paysandú, a seis kilómetros del Centro–, en un lugar con posibilidad de ampliar la capacidad. Se trataría de una cancha de fútbol en desuso, según pudo saber la diaria, que habrá que acondicionar. Civila agregó que se conversó sobre aplicar la ley de faltas como mecanismo de derivación si fuera necesario.

El Centro de Desarrollo Comunitario en el exsanatorio Pasteur será una propuesta abierta al barrio, con actividades de los vecinos y presencia de distintos programas del ministerio. Funcionará las 24 horas y alojará hasta 40 personas que ya están en proceso. No será puerta de entrada ni un refugio típico. Existe una experiencia similar en Colonia del Sacramento.

Habitar, Convivir y Producir: se trata de un proyecto en zona rural o semirrural, centrado en el trabajo, la producción y la vida en común. Se empieza a implementar en diciembre en Maldonado, Colonia y Río Negro, y Paysandú tendrá el suyo. Aún se busca el lugar. Aldeas de la Bondad es uno de los inmuebles mencionados, junto con otras opciones, pero “todavía no está resuelto”. Todo esto se acompaña con trabajo protegido, soluciones de vivienda y educación. “Nuestra gran obsesión es lograr que las personas salgan de la situación de calle y prevenirla”, afirmó el ministro.

Cambio de gestión: de Claeh a la cooperativa Baiporá

Hasta ahora el sistema funcionaba con un convenio con la Universidad Claeh. Pasará a gestionarse con la cooperativa de trabajadores Baiporá, que según Civila tiene amplia experiencia en el tema en distintos puntos del país. El ministerio financiará, monitoreará y supervisará los convenios, y sus programas se vincularán al trabajo cotidiano y comunitario.

El ministro se reunió con funcionarios de Claeh agremiados, preocupados por la continuidad laboral. Explicó que el ministerio no es el empleador directo ni define quién trabajará, ya que eso corresponde a las organizaciones mediante llamados. Aclaró que sí se pidió tener en cuenta a los trabajadores con experiencia, realizar llamados internos y respetar la Ley de Libertad Sindical. Se pidió información a los trabajadores y a la organización, y el ministerio “estará atento” al proceso.

Seguridad en el entorno del Pasteur

Para dar garantías a los vecinos y al dispositivo, se conversó con el Ministerio del Interior y con Caru, que colaborará en una estrategia de videovigilancia. Se instalarán cámaras en la zona.

Civila aseguró que la propuesta actual es distinta de la inicial porque se escuchó a los vecinos. Pidió seguir monitoreando juntos, sin posiciones cerradas, y revisar lo que sea necesario.

Sobre la reunión con el intendente, tras los cruces del año, la calificó de “buena”. Dijo que siempre hubo buen diálogo y que el ánimo es colaborar. “No estamos para ingresar en disputas; estamos atendiendo temas demasiado importantes y urgentes”, señaló. Reconoció que hay diferencias en algunos temas, “algo normal”, y que se seguirá trabajando en conjunto.

Un circuito inédito

Ante el crecimiento de personas en situación de calle en Paysandú, Civila indicó que la capacidad viene aumentando y que habrá un nuevo salto, pero con cambio cualitativo: el circuito incluirá trabajo, educación, salud y recomposición de vínculos con la comunidad. Paysandú será el primer departamento con un circuito de estas características. En Montevideo ya se aplica la diversificación y en Maldonado hay planificación en ese sentido.