El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) lanzó esta semana una aplicación web para “potenciar la red de recursos” de la denominada “primera estrategia nacional para el abordaje integral de la situación de calle”, elaborada y presentada por la cartera a principios de abril. El nombre de la aplicación web es “Red Calle 365”.

Según informó Presidencia de la República, el objetivo de la herramienta es centralizar los reportes de casos de personas en situación de calle y mejorar la atención por parte del Estado. La aplicación web se encuentra disponible en el sitio red365.mides.gub.uy. “Entre las principales novedades se destaca la unificación de las vías de contacto para reportar situaciones de calle mediante el 0800 365 0 y el 091 365 000, con atención personalizada durante las 24 horas”, se señala en la página web de Presidencia.

La aplicación web incluye, entre otras cosas, un “mapa geolocalizado de los recursos disponibles”, así como un “espacio para sugerencias y comentarios” e “información actualizada sobre alerta roja” por frío extremo, que rige desde el 7 de mayo y que permite el traslado obligatorio de personas en situación de calle a refugios y centros del Mides. Asimismo, se apunta que la aplicación web fue desarrollada “íntegramente por equipos internos” del Mides, “sin generar costos adicionales”.

Una de las medidas incluidas en el documento de la estrategia nacional para las personas en situación de calle era justamente “desarrollar una plataforma digital intuitiva, accesible y segura que facilite la interacción efectiva entre las personas en situación de calle, los servicios de apoyo, las organizaciones de la sociedad civil, la ciudadanía y el Estado, promoviendo la colaboración y el intercambio de información relevante”.

Según el documento, la idea del Mides era “integrar a la plataforma un sistema de inteligencia artificial que permita a la ciudadanía reportar de manera ágil y sencilla alertas sobre personas en situación de calle, interpretar y clasificar las necesidades reportadas, proporcionar información sobre los recursos disponibles más cercanos, y facilitar la comunicación directa entre el reportante, los servicios de asistencia y actores comunitarios, para coordinar una respuesta efectiva”.