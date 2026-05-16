La Coordinación por Palestina Uruguay convocó ayer a distintas organizaciones sociales para marchar por la avenida 18 de Julio desde la explanada de la Intendencia de Montevideo hasta la Torre Ejecutiva contra el genocidio en Palestina, en el día que se conmemoran 78 años de la Nakba palestina. Nakba significa catástrofe en árabe, palabra con la que se recuerda el desplazamiento forzado de 750.000 palestinos del territorio donde se creaba el Estado de Israel.

Christian Mirza, de la Coordinación por Palestina, relató a Canal 5 que solicitaron la cadena nacional “y no tuvimos respuesta”, y mencionó que el movimiento busca que el gobierno nacional “tome postura decidida de condena al genocidio y de condena a la aplicación de la pena de muerte, que fue la última ley aprobada por el parlamento israelí”, que establece la pena de muerte para los palestinos condenados por “actos de terrorismo”.

Alejandro Joryzs, del colectivo Judíos contra el genocidio, dijo en rueda de prensa que, además, en particular los integrantes de la agrupación buscan “combatir el falso discurso del crecimiento del antisemitismo”. “Este lobby que crece por la vía de aumento del antisemitismo es en realidad una búsqueda de criminalizar las críticas al Estado genocida de Israel, y no estamos dispuestos a que se diga eso en nuestro nombre”, aseguró.