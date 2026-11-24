La senadora presentó algunos indicadores de la actividad y señaló que durante 2025 llegaron al departamento más de 200.000 visitantes, fundamentalmente de Argentina y, en particular, de Entre Ríos.

La senadora del Frente Amplio y exministra de Turismo Liliam Kechichian visitó Paysandú el viernes 20, donde participó en una charla abierta en la que abordó distintos temas vinculados a la realidad nacional y departamental, entre ellos, el turismo, la generación de empleo, las oportunidades para los jóvenes, las inversiones y el desarrollo de infraestructura.

Durante el encuentro con los medios Kechichian destacó la importancia de Paysandú y su trayectoria, y señaló que uno de los principales desafíos del país es la creación de puestos de trabajo. En ese sentido, sostuvo que el actual gobierno ha logrado generar nuevos empleos y está impulsando políticas de formación a través del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop), dirigidas especialmente a trabajadores que necesitan reconvertirse ante los cambios que atraviesa el mercado laboral.

La legisladora consideró que la desaparición de industrias en departamentos como Paysandú representa un desafío importante y remarcó la necesidad de atraer inversiones que permitan generar oportunidades en el interior del país. También señaló que existen zonas fronterizas que atraviesan situaciones complejas y que requieren políticas públicas cuyos resultados, según expresó, no necesariamente se verán de manera inmediata.

Consultada sobre la eventual instalación de una planta de hidrógeno verde en Paysandú, Kechichian aclaró que no tiene una posición definitiva, dado que el proyecto continúa siendo analizado por el gobierno. Explicó que las propuestas presentadas hasta el momento no han conformado plenamente al Poder Ejecutivo ni a las empresas públicas involucradas debido a que debe existir un equilibrio entre las condiciones que ofrece Uruguay y los beneficios que la inversión representa para el país.

“La primera propuesta que se recibió no conformaba al Poder Ejecutivo, pero tampoco se descartaba, se seguía analizando”, indicó. En ese proceso participan el Ministerio de Industria, el Ministerio de Trabajo, UTE y, según afirmó, el propio presidente de la República. La senadora manifestó su expectativa de que pueda alcanzarse una definición a la brevedad, aunque reconoció que se trata de una inversión de gran magnitud que involucra múltiples aspectos y que no puede resolverse de un día para otro.

Turismo: empleo, informalidad y desarrollo regional

En materia turística, Kechichian presentó algunos indicadores de la actividad en Paysandú. Señaló que durante 2025 llegaron al departamento más de 200.000 visitantes, fundamentalmente provenientes de Argentina y, en particular, de Entre Ríos. Según los datos mencionados, esos visitantes dejaron unos 23 millones de dólares y la actividad genera alrededor de 3.300 puestos de trabajo.

Destacó además que el 55% de los empleos vinculados al turismo en el departamento son ocupados por mujeres. Sin embargo, advirtió sobre una de las principales debilidades del sector: aproximadamente el 38% de esos puestos de trabajo se desarrolla en condiciones de informalidad. “Ahí tenemos un desafío muy grande para el Estado y para los trabajadores, que al ser informales pierden derechos, pierden beneficios, pierden una cantidad de cosas”, expresó.

La exministra recordó las políticas impulsadas durante su gestión para promover el turismo durante todo el año y en distintos puntos del país, entre ellas, el Corredor de los Pájaros Pintados. En Paysandú, destacó las inversiones realizadas en la Casa del Patriarca, la Meseta de Artigas y el centro de atención a visitantes de Montes del Queguay. También mencionó el reciente refuerzo de aportes del Ministerio de Turismo para mejorar el centro de recibimiento de visitantes del área protegida y el apoyo destinado a una fotogalería que recuerda el aniversario de las termas.

En ese marco, consideró que el turismo representa mucho más que una actividad económica. “Es autoeducación, es cultura, relacionamiento entre los pueblos, es muchas otras cosas más que le dan mucha riqueza a esa actividad”, sostuvo.

Kechichian también cuestionó la decisión del gobierno anterior de dejar sin funcionamiento el Corredor de los Pájaros Pintados, una iniciativa que involucraba a cinco intendencias de distintos signos políticos y que, según recordó, había logrado un crecimiento significativo de la actividad turística y de los productos locales.

El proyecto llegó a reunir a más de 200 pequeños emprendedores que trabajaban de manera articulada. Para la legisladora, fue una experiencia exitosa que podría haberse mantenido y adaptado incluso durante la pandemia.

Sobre el futuro del desarrollo turístico regional, aseveró que el Ministerio de Turismo está trabajando en una estrategia de articulación por regiones, aunque reconoció que el litoral todavía tiene dificultades para consolidar una agenda común. Consideró que es necesario fortalecer la conexión entre departamentos y aprovechar las oportunidades que ofrecerán las nuevas inversiones en infraestructura vial.

Conectividad aérea e incentivos para nuevas inversiones

Otro de los asuntos abordados fue la conectividad aérea. Kechichian destacó que en la última Rendición de Cuentas se incorporó un fondo destinado a incentivar la llegada de nuevas compañías aéreas al país mediante un subsidio por cada asiento vendido. Explicó que se trata de un mecanismo más focalizado que los incentivos aplicados anteriormente y que podría contribuir a recuperar conexiones con destinos de Europa, Centroamérica y Brasil. Entre las posibilidades mencionó una eventual conexión entre Montevideo y Roma, además de nuevas rutas regionales.

Respecto a los vuelos de cabotaje, reconoció que los intentos por mantener conexiones aéreas con ciudades del interior, como Salto, no han resultado económicamente atractivos para las empresas privadas. También recordó la propuesta de vincular Porto Alegre, Rivera y Montevideo. “El turismo es público-privado. Lo público promociona, pero el producto, el trabajo y el negocio son de los privados. Cuando ese negocio no tiene cifras atractivas para los privados, lo dejan de realizar”, acotó.

A su entender, mejorar la conectividad resulta fundamental para incrementar el flujo de visitantes y generar nuevas oportunidades de empleo.

La necesidad de elevar el nivel del debate político

Kechichian también se refirió al escenario político nacional y a la relación entre el oficialismo y la oposición. Defendió el papel de la actividad política en democracia y sostuvo que la oposición tiene una función fundamental de contralor, aunque consideró que actualmente existe una creciente agresividad en el debate público. “Tenemos un desafío grande de elevar el nivel del debate y de buscar los acuerdos”, afirmó.

En ese sentido, cuestionó la actitud de los partidos opositores durante el tratamiento del presupuesto y la Rendición de Cuentas, al recordar que, según señaló, algunas posturas de rechazo se expresaron pocas horas después de recibir un proyecto que contenía 300 artículos. Consideró que ese tipo de posicionamientos anticipados no contribuye a un intercambio político constructivo y sostuvo que las diferencias deberían plantearse a partir de un análisis profundo de las propuestas.

Asimismo, advirtió sobre la violencia verbal que afecta particularmente a las mujeres que participan en política. Finalmente, insistió en la importancia de recuperar espacios de diálogo y acuerdos, en un contexto en el que todavía existen sectores de la población que atraviesan dificultades y esperan respuestas concretas de sus representantes.