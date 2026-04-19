La Dirección de Turismo de Paysandú, que está a cargo de Diego Torres, presentó su Plan 2026, y entre los hitos más destacados figura la creación de la Cámara Hotelera de Paysandú ciudad, una iniciativa que busca fortalecer la coordinación entre los actores privados y mejorar la competitividad del destino.

El documento plantea como uno de sus ejes centrales la consolidación de Paysandú como destino de verano, con acciones en la costa, el Anfiteatro del río Uruguay y la programación de actividades en la playa y el teatro de verano Eduardo Franco.

También se proyecta la continuidad de la Lancha Heroica I y la incorporación de una nueva bajada a la isla San Francisco mediante una balsa móvil, con el objetivo de diversificar la oferta turística y extender la permanencia de los visitantes.

Otro componente relevante del plan, que fue presentado al Ministerio de Turismo durante la visita del ministro Pablo Menoni a Paysandú en semana de turismo, es el fortalecimiento de los complejos termales de Guaviyú y Almirón para reducir la estacionalidad. Se prevé la realización de eventos durante todo el año, campañas específicas para vacaciones de invierno y primavera, la instalación de mangrullos acuáticos en Guaviyú y mejoras en infraestructura, como la remodelación de baños del centro comercial y la creación de senderos interpretativos.

En materia de naturaleza y patrimonio, el plan incluye la puesta en funcionamiento de los centros de visitantes en Meseta de Artigas y Montes del Queguay, además de la consolidación de zonas de camping y el ordenamiento de espacios recreativos. También se proyecta la instalación de estaciones de carga para vehículos eléctricos en puntos estratégicos del departamento.

Uno de los aspectos más significativos está vinculado a la gobernanza y profesionalización del destino. Además de la creación de la Cámara Hotelera, se impulsará la formación de nuevos guías turísticos en los corredores de las rutas 3 y 90, el acompañamiento a prácticas asociativas entre operadores y encuentros periódicos con el Observatorio Turístico Inteligente del Ministerio de Turismo.

El plan también contempla acciones de promoción y comercialización, con presencia en ferias como la Expo Prado y la FIT de Buenos Aires, además de campañas específicas en el mercado argentino y viajes de familiarización para operadores turísticos.

Desde la Dirección de Turismo se destacó a la diaria que 2026 apunta a consolidar a Paysandú como destino de verano, reposicionar progresivamente las termas, activar la oferta durante todo el año y fortalecer la articulación público-privada, con el calendario de eventos como motor del flujo turístico del departamento.