En entrevista con la diaria, el ministro de Turismo, Pablo Menoni, repasó el recorrido político de La Amplia desde su creación, en 2019, reivindicó el proceso de escucha y reconexión con las bases impulsado por el Frente Amplio, y sostuvo que el gobierno de Yamandú Orsi debe afrontar un escenario internacional complejo sin perder de vista los objetivos programáticos.

En materia turística puso especial énfasis en la necesidad de fortalecer el desarrollo turístico de Paysandú, Salto y Río Negro mediante una visión regional integrada. El ministro estuvo reunido en Paysandú con los intendentes del litoral.

El recorrido de La Amplia y el liderazgo de Carolina Cosse

Menoni recordó que La Amplia nació en 2019 con el objetivo de impulsar la candidatura de Carolina Cosse dentro del Frente Amplio (FA) y aseguró que el sector continúa plenamente identificado con ese proyecto político. “Tuvimos la primera incursión allá por 2019. Ahí la fundamos y seguimos dentro de La Amplia acompañando a Carolina”, señaló. El ministro destacó el crecimiento político de Cosse en los últimos años, remarcando que se convirtió en “la segunda candidata más votada” y que actualmente ocupa responsabilidades institucionales de primer nivel como vicepresidenta, senadora y presidenta de la Asamblea General.

Al evaluar el recorrido del sector, Menoni sostuvo que La Amplia busca ser “una opción más dentro del FA”, sin colocarse por encima de otros espacios de la coalición. “No nos creemos ni más ni menos frenteamplistas que nadie, pero sí tenemos profundas convicciones de izquierda y de participación dentro del Frente Amplio”, expresó.

También recordó su experiencia junto a Cosse durante la administración departamental en Montevideo, donde se desempeñó como director de Transporte. Posteriormente, pasó a integrar el gabinete del presidente Yamandú Orsi como ministro de Turismo. “Tuve el honor de acompañarla en la intendencia y ahora también de integrar el gabinete del presidente Orsi, a quien agradezco mucho la confianza”, afirmó.

Respaldo a Fernando Pereira

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la definición de La Amplia de apoyar a Fernando Pereira para un nuevo mandato como presidente del FA. Menoni aseguró que Pereira “tiene credenciales de sobra” para continuar conduciendo la fuerza política y valoró especialmente el proceso desarrollado en el período anterior denominado “El Frente te escucha”, impulsado durante su gestión. “Nos habíamos alejado bastante de las bases y Fernando volvió a conectar al Frente Amplio con la gente. Fue uno de los pilares fundamentales para la construcción del triunfo electoral”, sostuvo.

Según explicó, el respaldo no solo responde a la gestión realizada, sino también a la visión de futuro que representa Pereira. En ese sentido, insistió en que uno de los desafíos más importantes para la izquierda uruguaya es fortalecer su presencia en el interior del país. “El Frente Amplio tiene un gran debe con el interior. Fernando puede tejer ese vínculo entre el Frente Amplio y el interior”, afirmó.

Menoni, nacido en Salto, planteó que el Frente Amplio necesita pasar “de una escucha pasiva a una devolución activa”, llevando respuestas concretas a las demandas recogidas durante los recorridos territoriales. “Tenemos que arrimarnos más al interior y devolverle a la gente lo que nos transmitió”, señaló.

Coyuntura internacional y desafíos económicos

Consultado sobre el contexto internacional y su impacto en Uruguay, el ministro reconoció que el escenario actual es complejo y desafiante, particularmente por los efectos de conflictos internacionales como la guerra en Irán y las fluctuaciones del dólar. Sin embargo, defendió las medidas adoptadas por el gobierno y por el Banco Central para amortiguar los efectos de la coyuntura. “El gobierno respondió rápido y bien desde el punto de vista macroeconómico”, aseguró.

Menoni mencionó como ejemplos la suba de la tasa de referencia y distintas acciones orientadas a fortalecer la posición en dólares de empresas públicas. Aun así, sostuvo que el turismo uruguayo no debe basar su competitividad exclusivamente en los precios, ya que eso lo vuelve vulnerable a factores externos. “Nosotros no queremos competir por precio. Queremos competir por valor”, afirmó.

Para el ministro, el “valor” turístico está compuesto por elementos como la calidad, las experiencias, el patrimonio y la percepción integral que recibe el visitante. “El valor no lo compone solo el precio. También lo compone la calidad y la excepcionalidad de nuestros productos turísticos”, explicó.

Una estrategia regional para el litoral

El tramo más extenso de la entrevista estuvo dedicado al potencial turístico del litoral uruguayo y a la necesidad de construir una estrategia conjunta entre Paysandú, Salto y Río Negro. Menoni confirmó que recientemente –el pasado viernes en Paysandú– mantuvo una reunión con los intendentes Nicolás Olivera (Paysandú), Carlos Albisu (Salto) y Guillermo Levratto (Río Negro), junto con el director nacional de Turismo, Cristian Pos, y autoridades departamentales del área.

Según explicó, el encuentro surgió a partir de planteos realizados por los propios gobiernos departamentales para trabajar de manera coordinada. “No podemos darnos el lujo de presentar ofertas separadas de turismo. Tenemos que construir una propuesta conjunta”, indicó. El ministro destacó que los tres departamentos cuentan con importantes fortalezas comunes: termas, patrimonio histórico, áreas protegidas, turismo rural y natural, además de la conexión estratégica con Argentina a través de los puentes internacionales.

“Tenemos productos turísticos, tenemos conectividad y, sobre todo, tenemos disposición al diálogo y a trabajar en conjunto”, remarcó. La idea, explicó, es construir paquetes turísticos integrados orientados a distintos segmentos específicos, como adultos mayores, turismo de bienestar, turismo patrimonial, pesca o experiencias rurales.

Posteriormente, esa oferta conjunta podría promocionarse en ferias internacionales o ante operadores turísticos de países como Argentina, Brasil o Chile.

“No se trata de vender un departamento por separado, sino una región integrada dentro de Uruguay”, señaló.

Integración con Argentina y conectividad

Menoni también se refirió a la posibilidad de profundizar la integración turística con ciudades argentinas como Colón y Concordia. En ese marco, sostuvo que el litoral debe abandonar las miradas aisladas y pensar estratégicamente “en región”. “Tenemos que dejar las chacras de lado y levantar la mirada”, expresó. El ministro recordó que Salto ya cuenta con un aeropuerto operativo con vuelos regulares a Montevideo y planteó que Paysandú también puede desempeñar un papel importante en términos de conectividad.

“Mirar en región nos va a potenciar no solo con Entre Ríos, sino también con Argentina en general, con Chile y con Brasil”, sostuvo.

Finalmente, subrayó que el objetivo es consolidar al litoral como una región turística fuerte y competitiva, capaz de atraer visitantes nacionales e internacionales mediante una oferta integrada y de calidad. “Los brasileños van mucho a nuestras costas. ¿Por qué no podrían venir al litoral, si la oferta turística es muy buena? Lo que tenemos que hacer es juntarnos, y en eso estamos”, concluyó.