“Todos somos parte del destino turístico”: Paysandú apuesta a generar conciencia y fortalecer el sector

La intendencia realizó este jueves en Casa de Cultura una instancia de intercambio y capacitación vinculada al desarrollo turístico del departamento.

“Café de turismo: experiencias Paysandú” fue el nombre elegido para la actividad que buscó acercar operadores turísticos. En esta materia Paysandú no ha podido despegar en materia turística y una de las tantas razones es la falta de conciencia y preparación de su gente. En la jornada se reunieron operadores, trabajadores vinculados a la atención al público y representantes de distintos sectores con el objetivo de promover una mayor conciencia turística en la comunidad.

El director de Turismo, Diego Torres Artía, realizó un balance para la diaria “muy positivo” de la convocatoria y aseguró que la actividad superó ampliamente las expectativas iniciales, especialmente por tratarse de una jornada organizada en plena temporada invernal, aunque aún es otoño.

Las expectativas se cumplieron “porque una convocatoria en días de invierno no es tan fácil como en verano, cuando a la gente le cuesta menos salir”, expresó el director. La propuesta estuvo dirigida no solamente a operadores turísticos tradicionales, sino también a personas que, desde diferentes ámbitos, tienen contacto cotidiano con visitantes. Para Torres, esa mirada amplia es clave para consolidar a Paysandú como destino turístico.

La convocatoria era abierta a todos aquellos que de alguna manera tenían atención al cliente, pero también potencialmente al turista. “Porque un turista va a comer, va a un hotel, pero también compra unas galletitas en un almacén, toma un taxi o consulta en una estación de servicio. Todos somos parte del desarrollo turístico y de la anfitrionía que debemos brindar”, apuntó.

La novedad: la participación diversa y nuevos actores

Uno de los aspectos que más destacó el director fue la diversidad de asistentes que participaron en la actividad. Entre ellos hubo representantes de compañías de taxi, pisteros de estaciones de servicio, trabajadores de hoteles, medios de comunicación, guías turísticos y funcionarios municipales de distintas áreas.

“Dentro de las cosas enriquecedoras que nos dejó la jornada fue ver compañías de taxi, pisteros de estaciones de servicio, medios de prensa, hoteles y guías turísticos. También participaron funcionarios de Cultura y Deportes, porque entendemos que muchas veces los visitantes llegan al estadio Artigas o al estadio 8 de Junio y quienes los reciben quizás no conocen toda la oferta turística del departamento”, relató el jerarca.

Según consignó Torres, la actividad tuvo también un fuerte componente de capacitación e intercambio de experiencias, buscando que distintos actores comiencen a asumir un rol activo dentro del desarrollo turístico local. La asistencia superó las 65 personas y desde la Dirección de Turismo consideran que fue una señal positiva respecto al interés creciente por el sector. “Había entre 67 y 68 personas en la sala y quedamos muy contentos. Pero también nos deja tareas importantes hacia adelante”, reconoció.

Luces amarillas: la baja participación hotelera

A pesar de la buena convocatoria general, Torres admitió que uno de los puntos débiles fue la escasa participación del sector hotelero. De los 12 hoteles de Paysandú, solamente dos enviaron representantes a la actividad. “Eso nos dejó un poquito preocupados. Si la gente no llega a estas instancias, vamos a tener que ir nosotros”, sostuvo.

Ante esa situación, la Dirección de Turismo ya evalúa implementar una segunda etapa de trabajo basada en visitas directas a hoteles y restaurantes para capacitar al personal. “La idea es generar acuerdos para que los hoteles puedan liberar a sus funcionarios –recepcionistas, personal de limpieza y atención– algún día de la semana y trabajar junto a nosotros en capacitaciones. Queremos acercar herramientas, folletería, videos, presentaciones y merchandising para que tengan más información sobre el destino”, narró.

Torres insistió en que el crecimiento turístico del departamento depende no solamente de las políticas públicas, sino también del compromiso del sector privado. “Necesitamos de parte de los hoteleros y de todos los operadores un compromiso con el desarrollo del destino”, enfatizó.

“Hay que creérsela más”

Otro de los ejes centrales de la jornada fue la necesidad de fortalecer la identidad turística de Paysandú y combatir ciertas miradas negativas sobre las posibilidades del sector.

En el transcurso de la actividad varios operadores turísticos hicieron referencia a comentarios críticos publicados en redes sociales y medios locales acerca de la actividad turística en el departamento. “Hubo intervenciones muy interesantes sobre el compromiso que tenemos como sanduceros de creernos un poco más el producto que tenemos”, relató Torres. El director cuestionó las visiones pesimistas que suelen aparecer sobre el potencial turístico local.

“Hay gente que comenta ‘¿para qué esto?’, ‘Paysandú no tiene futuro turístico’ o ‘si fui a un comercio y ni siquiera me saludaron’. Todo eso forma parte de un relato que no puede ganar espacio en un destino que recibe unas 200.000 personas al año”, afirmó.

Para Torres Artía, uno de los principales desafíos es justamente generar conciencia turística en la población urbana de Paysandú, algo que considera más natural en las zonas termales y rurales.

Guichón y Almirón a la cabeza

El caso de Guichón y la zona de Almirón fue destacado por Torres, que además es oriundo de esa localidad. En esa zona se reciben entre 50.000 y 60.000 visitantes al año. “Allá están mucho más familiarizados con el turista. A veces es más fácil encontrarte con un visitante que con un vecino”, comentó. Esa realidad, dijo, muestra cómo el contacto permanente con visitantes genera una cultura turística más desarrollada y una mayor conciencia sobre la importancia económica y social del sector. “En Paysandú ciudad todavía tenemos que trabajar mucho más en esa concientización”, reconoció.

La Dirección de Turismo ya proyecta nuevas actividades y encuentros para continuar fortaleciendo el sector. “No me quiero apresurar a anunciar otra gran convocatoria sin antes analizar quiénes no fueron y por qué. Primero queremos entender cómo llegar a esos sectores que todavía no participan”, señaló Torres. Aprovechó para adelantar que en los próximos días se enviará a operadores turísticos un calendario anual de eventos del departamento, que comenzó a presentarse durante la jornada pero no pudo exponerse completamente por cuestiones de tiempo. “La idea es que hoteles, restaurantes y operadores puedan organizarse con anticipación y coordinar sus propuestas de alojamiento y servicios”, explicó.

Vacaciones de julio y promoción del destino

De forma paralela, la intendencia ya trabaja en la planificación de actividades para las vacaciones de julio. Torres confirmó que se están realizando gestiones presupuestales para concretar un espectáculo musical importante durante el invierno. “No es temprano para hablar de vacaciones de julio. Ya estamos gestionando partidas especiales porque se espera algún show musical importante”, adelantó. Actualmente, la Dirección de Turismo concentra buena parte de sus esfuerzos en dos eventos inmediatos: el aniversario de Paysandú y una nueva etapa de promoción del destino termal.

El 8 de junio se realizará una presentación oficial en Salto y el 11 de junio habrá actividades en Paysandú vinculadas a los centros termales de Almirón y Guaviyú. A esto se suma la participación de Paysandú en un congreso LGBT que se desarrollará el 1° de junio en Salto, donde el departamento buscará posicionarse como un destino inclusivo y amigable para ese segmento turístico. “Vamos a trabajar sobre buenas prácticas para posicionarnos como destino LGBT”, explicó.

Finalmente, el 4 de junio operadores turísticos sanduceros viajarán a Paraná, Entre Ríos, junto a representantes de Salto, Río Negro y Soriano para promocionar el litoral uruguayo ante operadores argentinos. “Son destinos emergentes y queremos seguir posicionando al litoral uruguayo en Argentina”, concluyó Torres.