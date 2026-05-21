 Saltar a contenido
Paysandú Cultura
la diaria Paysandu
Ingresar Suscribite
Paysandú Cultura
Foto principal del artículo 'Lanzamiento de la diaria Paysandú en el Espacio Gobbi'

Lanzamiento de la diaria Paysandú en el Espacio Gobbi

El encuentro será a las 18.30.

- Menos de 1 minuto de lectura

Nuestro periodismo depende de vos
Suscribite por $245/mes

Si ya tenés una cuenta Ingresá

El martes 26 de mayo haremos el lanzamiento de la diaria Paysandú en la capital sanducera. El encuentro será en el Espacio Cultural Gobbi (18 de Julio 773) a las 18.30, y participarán el politólogo Ernesto Nieto; la directora periodística de la diaria, Cecilia Álvarez; el secretario de Redacción, Luis Rómboli, y el editor de la diaria Paysandú, Mauro Goldman. Para participar hay que inscribirse en este formulario.

la diaria Paysandú busca generar contenido que refleje las distintas realidades del departamento, a partir de la conformación de un equipo periodístico de la diaria basado en Paysandú: Mauro Goldman como editor y Darío Rodríguez como periodista. Esta edición local se suma a las que ya tenemos en Colonia y Maldonado, y a la que lanzaremos también en Salto.