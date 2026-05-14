La Asociación Civil Teatro Independiente Paysandú (TIP) vive un momento histórico porque fue distinguida oficialmente como Punto de Cultura por la Dirección Nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura (MEC). Este programa nacional reconoce a colectivos con fuerte impacto comunitario y compromiso con la inclusión sociocultural.

En este marco, el secretario del TIP, Horacio Merlo, representó a la asociación en el reciente Encuentro de la Red Nacional de Puntos de Cultura realizado en Montevideo. La jornada tuvo lugar en la histórica casa de la poeta Susana Soca (Ánima Gestión Cultural) donde se establecieron vínculos de cooperación con agrupaciones de todo el país, como el grupo La Pérgola, de Rosario, reafirmando la mística de trabajo en red que caracteriza al sector.

Foto: Difusión

Hacia el Centro Cultural Ostuni

En sintonía con este crecimiento, el 24 de abril, la presidenta del TIP, María Inés Gómez, y Merlo procedieron a la firma del convenio con el MEC para el financiamiento del proyecto Centro Cultural Ostuni (CCO). Dicho proyecto fue seleccionado en la convocatoria de los Fondos para el Desarrollo de Infraestructuras Culturales en el Interior del País. El convenio establece un aporte estatal de 900.000 pesos, destinado a la creación de un espacio multifuncional para las artes escénicas en Paysandú.

Próximos pasos

Se prevé que la primera partida de fondos se haga efectiva en julio, lo que marcará el inicio formal de las obras de construcción. El CCO no solo será la sede del TIP, sino un nuevo faro cultural para la ciudad, cumpliendo con el compromiso de retribución social y acceso a bienes culturales para toda la comunidad sanducera.

Con estas metas alcanzadas, el Teatro Itinerante Paysandú reafirma su lema que es el de “vivir para el teatro”, profesionalizando su gestión y proyectando un espacio físico propio que será clave para el futuro de las artes escénicas locales.