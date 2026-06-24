Tres ciudadanos chinos vinculados a la empresa CMEC fueron condenados “por reiterados delitos de responsabilidad penal”

Al ser primarios, los empresarios chinos tendrán ocho meses de libertad a prueba.

La empresa estatal china, China Machinery Engineering Corporación (CMEC), pese a las quejas de sus competidores debido a sus bajos costos, ganó, durante el gobierno anterior la licitación para construir la línea de alta tensión y subestaciones que cierra el anillo perimetral de alta tensión 500 kilovoltios (KV), que conecta Salto Grande con Cerro Largo, pasando por Tacuarembó.

CMEC realiza esta obra, que está en proceso y que además es millonaria, consistente en el cierre del anillo perimetral para UTE. La empresa tenía muchas denuncias.

El Sindicato de la construcción (Sunca) manifestó a Senadores que CMEC “tenía 55 expedientes sin levantar”, las llamadas observaciones en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

CMEC al concluir los trabajos habrá cobrado 191 millones de dólares. Se estima que el anillo se cierre en el último trimestre del año en curso.

UTE comenzó a energizar distintos tramos

El mencionado anillo tiene 1.000 torres y semanas atrás, UTE, empresa para la cual la corporación china realiza este trabajo, comenzó a energizar distintos tramos. Concretamente conectó Salto Grande con Chamberlain, Tacuarembó.

La presidenta de UTE, Andrea Cabrera, especificó en diálogo con comunicación presidencial que “de esta forma, el cierre del anillo perimetral entra en su fase final”.

En tono didáctico, la presidenta del ente mencionó que estas “líneas de 500 KV son como las autopistas de la red eléctrica. Cerrar el anillo significa que nuestro país va a quedar todo conectado a 500 KV en caso de que ocurriera una falla en el sistema”.

Luego de esta gran y sustantiva obra, “se proyecta trabajar en una columna vertebral de 500 KV que trasmita la energía desde el centro del país hacia el sur, donde se encuentra la mayor demanda y donde se prevén proyectos de inversión con grandes demandas”.

La trasmisión se realizará luego de extender una línea de unos 280 kilómetros que “requerirá una inversión superior a los 300 millones de dólares”. Es un proyecto a largo plazo, “estamos pensando de aquí a diez años”, concluyó.

La mencionada inversión puede facilitar el desarrollo de inversión en el norte, y naturalmente favorecería a Paysandú.

Tras realizar diversas denuncias en el MTSS, donde se habían instruido unos 55 expedientes, y alertar al Parlamento sobre incumplimientos del Decreto 125/014 de la industria de la construcción, normativas, eventual trabajo esclavo y hacinamiento, el Sunca efectuó en enero del año anterior una denuncia penal en Paysandú que recayó en la Fiscalía de quinto turno, a cargo del doctor Carlos Mota.

Con la empresa “había infinidad de dificultades” dijo el Sunca a los senadores de la Comisión de Asuntos laborales y seguridad social de la cámara en diciembre pasado.

“Hoy por hoy esta empresa tiene en la inspección general 55 expedientes sin levantar pero hace unos meses llegó a tener 80. Estos 55 expedientes, que todavía no ha podido levantar, tienen que ver con incumplimientos relacionados tanto con las condiciones laborales como con la seguridad en el trabajo y con el tema de la vivienda”, dijo en la ocasión el presidente del Sunca, Richard Ferreira.

Los dirigentes sindicales agregaron que CMEC “cuenta con alrededor de 500 trabajadores extranjeros, principalmente chinos y más o menos 250 trabajadores uruguayos”.

El sindicato estaba persuadido que la empresa incumplía con la ley de responsabilidad penal empresarial.

Condenados

El pasado lunes 23 de junio, tras un acuerdo abreviado fueron “formalizados y condenados tres ciudadanos chinos por reiterados delitos de responsabilidad penal empresarial en régimen de reiteración real”, confirmó la diaria con fuentes de la Fiscalía en Paysandú.

A los ciudadanos chinos le cupo “ocho meses en régimen de libertad a prueba”. “Son personas que acceden a ese beneficio por esa calidad” de primarios, dijo la fuente.