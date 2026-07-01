En Paysandú recordaron la huelga general que enfrentó el golpe de Estado en 1973

En los colectivos locales surgió la idea de que el 27 de junio sea declarado feriado nacional.

El Plenario Departamental del PIT-CNT y la Comisión de la Memoria recordaron la huelga general que enfrentó el golpe de Estado en 1973.

Paysandú tuvo sindicalistas presos como Hermes Pastorini, exiliados, desaparecidos –como Nelsa Gadea, que fue la única en esa condición en Chile– y también asesinados en la tortura, como el portuario Ivo Fernández.

La ciudadanía y organizaciones sociales y sindicales se concentraron en el memorial que recuerda la huelga general, en la avenida Salto, frente a la extextil Paylana, a 53 años del quiebre institucional.

La oratoria estuvo a cargo de la profesora Carla Bernardoni, integrante de la Comisión de la Memoria, y de Mauro de los Santos y Cecilia Sánchez, del Plenario del PIT-CNT.

El único diputado presente fue Juan Gorosterrazú.

16 días de huelga

En las intervenciones se hizo un repaso del contexto histórico y de la necesidad de que el 27 de junio sea declarado feriado nacional. “Por lo que significa”, dijo a la diaria la dirigente de la salud pública y del Plenario Departamental del PIT-CNT Cecilia Sánchez.

Paysandú, otrora ciudad industrial, tuvo un rol protagónico por el cual trabajadores sindicalizados, acompañados por otras organizaciones, mantuvieron la huelga general establecida por la CNT durante 16 días.

En el valioso trabajo Memorias de la huelga general de 1973. Relatos del movimiento sindical sanducero. Plenario Departamental de Paysandú del PIT-CNT. Centro Universitario de Paysandú Cenur Litoral Norte-Udelar, del docente universitario Nicolás Rodríguez, que contó con diversos apoyos, se manifiesta que “el libro está dedicado a todo el movimiento sindical sanducero. En particular a todas y todos los militantes sindicales del Plenario Obrero Estudiantil de Paysandú que ya no están entre nosotros y que también son parte de estas memorias”.

Testimonios de una lucha

Del mencionado trabajo rescatamos algunos testimonios que dan cuenta de cómo se vivían aquellos aciagos momentos.

Hermes Pastorini, entonces obrero de la textil Paylana y uno de los principales referentes sindicales de entonces, a quien hoy el Memorial recuerda, decía que “en el 57 es cuando se funda el Plenario Obrero Estudiantil, cuando la huelga de los trabajadores rurales, cuando la huelga de Sudor (Sindicato Único de Obreros Remolacheros). Ahí arranca con fuerza el Plenario. Después se consolida en el 58 con la Ley Orgánica de la Universidad y con la ocupación del liceo acá en Paysandú”.

“Yo me enteré [del golpe cívico-militar] a las seis de la mañana, cuando entro al turno. Yo trabajaba de noche y cuando entra el turno me dicen: ‘Mirá que dieron el golpe de Estado’. Y bueno, les digo [a los compañeros]: ‘Prepárense’”.

José Oxley, trabajador de la bebida, testimonió que “la coordinación en el Plenario Departamental funcionaba, y Adeyom fue fundamental porque se reunía ahí el Plenario [...]. Fue muy importante, fue una etapa contradictoria que vivimos con mucha angustia porque veíamos la gravedad de lo que nos estaba pasando…”.

“En la Facultad de Agronomía, en la estación Cassinoni, era medio de cajón que se iba cumpliendo con la huelga y la ocupación, no hubo discrepancia o diferencia. Ahora, cuando intervinieron la Universidad todo el cuerpo docente renunció y entraron docentes afines a la intervención, o sea que los que quedamos funcionarios no docentes, [...] fue más bien un trámite lo de la huelga y la ocupación, porque no había discrepancia”, contó Walter Macchi.

Rubén Obispo, por entonces bancario, mencionó el levantamiento de la huelga. “El 9 de julio fue la marcha que se hizo a las cinco de la tarde, la de las cinco en punto; acá hubo una represión muy dura [...] Ahí los tipos reprimieron, llevaron presa a un montón de gente, [...], ahí fue donde se empezó a analizar lo que tú decías, hasta dónde. Entonces, el 11 de julio se levantó”, tras 16 días de huelga.