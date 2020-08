“Ningún Senador o Representante, desde el día de su elección hasta el de su cese, podrá ser acusado criminalmente, ni aún por delitos comunes que no sean de los detallados en el artículo 93, sino ante su respectiva Cámara, la cual, por dos tercios de votos del total de sus componentes, resolverá si hay lugar a la formación de causa, y, en caso afirmativo, lo declarará suspendido en sus funciones y quedará a disposición del Tribunal competente”.

Eso dice el artículo 114 de la Constitución de la República, que en los próximos días estará en el tapete más que nunca porque finalmente la cámara alta debatirá el desafuero del senador Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto (CA). El fiscal Rodrigo Morosoli pidió el desafuero en noviembre de 2019 para imputarlo de un delito de omisión de denuncia por no comunicar a la Justicia que el represor José Nino Gavazzo confesó ante un Tribunal de Honor militar que durante la dictadura, en 1973, se encargó de hacer desaparecer el cuerpo del tupamaro Roberto Gomensoro, arrojándolo al río Negro.

El desafuero se votará mañana a las 15.00 en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, y todavía no hay fecha confirmada para el tratamiento en el Plenario del Senado, donde se prevé un debate intenso. El Frente Amplio hace varias semanas definió que apoyará el desafuero, pero, obviamente, con sus votos no alcanza. Si bien los partidos que integran la coalición de gobierno definirán su postura oficialmente hoy, todo indica que la balanza se inclina hacia la negativa al desafuero.

Día del Desaparecido En el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, establecido por las Naciones Unidas y que se hace cada 30 de agosto, Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos organizó diversas intervenciones en las que se proyectaron sobre edificios y muros las fotografías del proyecto Imágenes del silencio. Una de las actividades fue en la plaza Luisa Cuesta, del Municipio B de Montevideo. Posteriormente, la organización dio a conocer un mensaje en el que volvió a criticar a Cabildo Abierto. “El partido militar que integra la coalición de gobierno propagandea impúdicamente los valores de la dictadura, defiende los crímenes de esta y a sus ejecutores, e intenta reflotar la ley de caducidad con argumentos descalificadores y agresivos hacia el Poder Judicial”, sostiene el texto. “Hoy la misma angustiosa pregunta que nos hicimos cuando los llevaron: ¿dónde están?, sigue pendiente. Los mismos reclamos de verdad y justicia siguen interpelando a los sucesivos gobiernos y aguardan respuestas, acciones que están, hoy como ayer, en manos del Estado”, expresa la organización en el comunicado.

Los informes jurídicos de los tres senadores del Partido Nacional (PN) que integran la comisión señalan falta de mérito para que este se concrete. En el caso del Partido Colorado, el ex presidente y senador Julio María Sanguinetti, líder de Batllistas, expresó que no lo votará. Quien lo suplanta en el senado, Tabaré Viera, dijo a la diaria que no es un tema personal ni puntual, sino “de criterio general de los fueros, que no son del legislador, sino del Parlamento”. Subrayó que tampoco ve mérito para el desafuero y que, “en todo caso, hay una demora en informar” –sobre la confesión de Gavazzo–, pero “no hay un delito”.

En Ciudadanos, el otro sector colorado, liderado interinamente por el ex senador y novel ministro de Ambiente Adrián Peña –luego de la salida de Ernesto Talvi–, reina el hermetismo sobre su posición. Pero aun si se volcara a favor, al contar sólo con dos senadores, tampoco darían los números para que se apruebe el desafuero.

El senador de la coalición que seguro votará el desafuero es justamente el propio Manini. Ayer señaló a Subrayado que no cambió lo que dijo en 2019 y que el tema lo vive “con total tranquilidad”. “Veo que hay un cinismo y una hipocresía en ciertos actores que quieren buscar responsables donde realmente no deberían buscar. Tendrían que buscar en sus propias tiendas”, finalizó.

En tanto, Raúl Lozano, también senador de CA, dijo a la diaria que en su partido estudiaron “responsablemente” las actas y los documentos relativos al caso, y cada uno de los senadores del partido ya tiene una decisión. “Manini nos pide que votemos el desafuero, pero creo que esto es una cuestión de conciencia”, señaló, y agregó que no quiere adelantar su postura porque se reserva para el tratamiento de tema en el Plenario. Subrayó que votará según su “leal saber y entender” y que le gustaría que “todos los legisladores hicieran lo mismo”, ya que le parece “poco creíble” que “algunos legisladores” ya tuvieran una posición tomada “hace un año atrás, cuando no sabían nada”.

A todo esto, la agrupación de jóvenes del PN Carlos Quijano emitió un comunicado el sábado en el que llama a los senadores de su partido a votar afirmativamente el desafuero de Manini “para que la Justicia pueda investigar debidamente su accionar en los hechos que se hicieron de público conocimiento en abril de 2019”: las declaraciones de Gavazzo ante el Tribunal de Honor. La agrupación también llama a impulsar una investigación que permita “transparentar el accionar del ex presidente Tabaré Vázquez, sus ministros, secretarios y funcionarios que puedan estar vinculados, por acción u omisión, al ocultamiento de información de suma relevancia para el esclarecimiento de posibles crímenes de lesa humanidad”.

Cosse: Vázquez, Vázquez y Manini La senadora Carolina Cosse, candidata a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio, fue consultada por la prensa en medio de una recorrida sobre las manifestaciones del coronel retirado Gilberto Vázquez ante un Tribunal de Honor en 2006 que se dieron a conocer en los últimos días. Cosse dijo que son “declaraciones atroces” y que le da la sensación de que se “está tratando de entreverar”, dando a entender que el gobierno del ex presidente Tabaré Vázquez “las conocía y las ignoró”. “Me parece que se quiere confundir, pero eso no es así. Porque la ministra [de Defensa] en ese momento era Azucena Berrutti, una referente de la ética a nivel nacional, una mujer valiente, que fue la que permitió que ingresaran los equipos de investigación a los cuarteles, y el expediente que les llegó a ellos no tenía ninguno de estos temas. Por eso se convalidó la actuación del Tribunal de Honor, porque en el expediente no figuraba el contenido de las declaraciones”, señaló. Por último, la senadora también fue consultada por el desafuero de Manini, y señaló que el hoy senador “a voz en cuello gritaba durante la campaña electoral, cuando pedía el voto, que él mismo se iba a presentar para renunciar a sus fueros”, pero “todavía no lo ha hecho”.

.