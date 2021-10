No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El ministro de Defensa Nacional, Javier García, concurrió este miércoles a la Comisión Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas de la Cámara de Diputados, en la que anunció que el aeropuerto de Melilla y los del interior del país volverán a tener permiso para operar vuelos internacionales, tras un año y medio en que no pudieron hacerlo debido a la pandemia.

En conferencia de prensa, García recordó que desde el 13 de marzo de 2020 “sólo quedaron abiertos Carrasco y Laguna del Sauce”, en Maldonado, para vuelos internacionales. Esta medida se tomó “con el fin de hacer los controles sanitarios” que requería la pandemia de covid-19.

Según dijo el ministro, desde esa fecha los aviones que querían volar a otros países desde departamentos del interior tenían que ir primero hacia alguno de los dos aeropuertos habilitados para luego salir del país, y al revés al regreso. “A partir de que esté publicado el decreto, van a poder viajar directamente”, dijo, y aclaró que será “con los protocolos de ingreso al país que el gobierno ha fijado para controlar la pandemia”.

El FA quedó conforme con las explicaciones del ministro sobre el radar de Carrasco

La principal motivación de la convocatoria a García a la comisión parlamentaria fue la situación de los radares que sirven para controlar el tráfico aéreo, a raíz del inconveniente generado tras la falla del que estaba instalado en el aeropuerto de Carrasco. El presidente de la comisión, el diputado del Frente Amplio (FA) Martín Tierno, dijo a la diaria que quedaron conformes con la respuesta del ministro, que informó que el radar instalado recientemente “va a quedar operativo definitivamente”.

“Esa es una buena noticia para el país. La preocupación que teníamos los legisladores del FA era muy alta, porque indudablemente no contar con un servicio de radar en el aeropuerto más importante de nuestro país durante un tiempo prolongado ponía en riesgo muchas de las operaciones que se realizan. En definitiva ese riesgo no fue tal, porque a raíz de la pandemia quedó claro que la actividad aeronáutica fue muy escasa”, señaló.

“Esperemos que se cumplan los anuncios del ministro y que esto no vuelva a suceder. No puede pasar que un país como Uruguay, que en épocas normales recibe decenas de vuelos diarios en sus aeropuertos, no esté con una cobertura que les da seguridad a los operadores, a los pilotos y a la ciudadanía”, añadió.