Este lunes a la tarde se dio la comparecencia de Martín Pérez Banchero, exdirector nacional de Turismo, ante la comisión investigadora conformada a nivel de Diputados para investigar las compras en este ministerio tras la salida de Germán Cardoso. El exministro y ahora diputado, que fue acusado públicamente por Pérez Banchero de irregularidades en la compra de pauta publicitaria, estuvo presente en la sesión de la investigadora ya que es uno de los denunciantes —esto porque Cardoso pidió investigar su gestión y los 10 años previos del Frente Amplio (FA)—.

Pérez Banchero contó luego en rueda de prensa que no hubo intercambios con el ex jerarca, que lo cesó del Ministerio de Turismo tras las diferencias. Al respecto, aclaró: “mi cese no fue por expedientes sin firmar [versión que había dado Cardoso], fue por negarme a firmar expedientes con los que no estaba de acuerdo en el fondo y en la forma, por la falta de informes”.

En varias oportunidades, Pérez Banchero dejó en claro que no le correspondía a él tomar las decisiones sobre la contratación de publicidad, pero sí al requerirse su firma pudo constatar que no se seguía lo establecido en la normativa vigente: “no se cumplían los procedimientos de compra directa por excepción; la regla es la licitación y este otro mecanismo, que es excepcional, tiene un procedimiento donde hay una certificación del Ministerio de Economía que no se cumplía, y lo más importante es la falta de informes técnicos, esto es el fundamento del por qué de la compra para que no haya arbitrariedad”.

Sobre su relación con Cardoso, sostuvo que primero dialogó sobre estas situaciones vinculadas a la compra de publicidad pero luego el vínculo “se fue desgastando”. También señaló que el Partido Colorado “estaba informado desde hacía varios meses” de lo que estaba pasando en el Ministerio de Turismo, y que “ante la omisión” por parte del ministro debía denunciarlo “por encima” de su filiación colorada. “Con Cardoso o con quien sea hubiese actuado de la misma manera”, sentenció.

“Nos vamos con la tranquilidad de participar porque queríamos colaborar con el Parlamento”, cerró el exdirector nacional de Turismo tras su comparecencia ante la comisión investigadora en el ámbito de Diputados.