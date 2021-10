No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

“La única forma de bajar el precio de los combustibles” es el leimotiv del anuncio que hará la Federación Ancap este viernes a las 13.00 en la sala Acuña de Figueroa del edificio anexo del Palacio Legislativo. Gerardo Rodríguez, presidente del sindicato, adelantó a la diaria que la propuesta que presentarán se trata básicamente de una “sustitución de impuestos”: bajar el impuesto específico interno (Imesi) a las naftas y eliminar el IVA en el gasoil. “Esa renuncia fiscal se sustituiría por gravámenes al capital, en el tema del IRAE [impuesto a las rentas de las actividades económicas] y también gravando los depósitos de uruguayos y uruguayas en el exterior”, indicó.

En cuanto a la fórmula del precio de paridad de importación establecida en la ley de urgente consideración (LUC), Rodríguez subrayó que el resultado fue que “las naftas aumentaron casi 30%, mientras que el gasoil subió casi 25%”, por lo tanto, “queda claro que este camino fracasó y que lo que tenemos hoy es el precio del mercado internacional del crudo”. “Esto lo único que hizo fue disparar los precios y confirmar que la propuesta que hizo el gobierno a través de la LUC es errónea”, finalizó.

A todo esto, ante los 90 años de Ancap, que se cumplen este viernes, el senador blanco Sebastián da Silva había anunciado hacía varios meses que presentaría un proyecto de ley para desmonopolizar los combustibles. En agosto el senador había adelantado a la diaria que la base de la iniciativa sería un proyecto que presentó en la legislatura pasada, la misma disposición que el Ejecutivo incluyó inicialmente en la LUC pero luego no prosperó.

Sin embargo, Da Silva confirmó a la diaria que finalmente este viernes no presentará el proyecto, para “no abrir otro flanco”, ya que “no es momento de agregar tensiones” ya que la coalición tiene por delante la defensa de la LUC. “Mi rol es defender al gobierno, tengo que saber que hay un momento para todo. Iba a ser este viernes, por los 90 años de Ancap, pero no. De todos modos, no se posterga la discusión, sino la presentación del proyecto. Para salir a recorrer por la liberación de los combustibles, salgo a defender la LUC”, finalizó.