La empresa belga Katoen Natie, accionista mayoritaria de Terminal Cuenca del Plata (TCP), informó este lunes al Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) que no firmará el acuerdo por el convenio colectivo al que se llegó tras varios días de negociaciones en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). En este sentido, les ofreció a los trabajadores volver a negociar el convenio colectivo, algo que analizará el sindicato en asamblea este martes.

Si bien días atrás se había alcanzado un preacuerdo, la firma del convenio colectivo se vio postergada, dado que horas antes de la rúbrica, surgió una doble interpretación acerca de una cláusula que refería a uno de los puntos centrales de la negociación: los jornales asegurados.

Katoen Natie y los trabajadores habían llegado a una fórmula que incluía una escala que indicaba que, a mayor antigüedad en la empresa, mayor sería la cantidad de jornales. La distinta interpretación de cada una de las partes fue sobre una cláusula que indicaba que los trabajadores con más de cinco años de antigüedad y que ya tuvieran 13 jornales asegurados pasarían a tener 18. Desde el sindicato informaron a la diaria que la empresa argumentó que esta mejora sólo debía corresponder a quienes trabajaban desde antes de 2013, año en el que venció el último convenio colectivo que reconocía el mínimo de 13 jornales asegurados. El sindicato informó que esta interpretación perjudica a cerca de 20 trabajadores que, aun teniendo cinco años de antigüedad en la empresa, no accederán al mínimo de 18 jornales.

Según supo la diaria, representantes de la empresa y del sindicato se reunieron este lunes de tarde y la firma belga anunció que no firmaría el acuerdo, aunque se mostró dispuesta a volver a negociarlo, lo que causó sorpresa entre los trabajadores.

En una carta enviada por Katoen Natie al MTSS, a la que accedieron Telenoche y la diaria, la empresa dijo que los representantes del Supra manifestaron que si no se asumía un “compromiso adicional”, que “consistía en otorgar 18 jornales asegurados a otros cuatro empleados de la plantilla”, no presentarían el acuerdo a la asamblea y, por tanto, no lo firmarían. “Frente al planteo, TCP manifestó su compromiso de acceder al mismo, una vez que el convenio colectivo fuera ratificado por la asamblea de trabajadores”, dice la carta, que añade que el Supra no quiso firmar el convenio y el motivo fue que “pretendió incluir un cambio en el contenido del convenio colectivo que se había acordado y que excedía el compromiso asumido por TCP”. “Nuevamente el sindicato quiso modificar el convenio de manera unilateral, señalando que, si no se accedía a ello, no firmaría el convenio colectivo”, expresó Katoen Natie. La carta añade que “la gerencia general de TCP no tuvo otra opción que la de no ratificar la propuesta de convenio colectivo”.

Desde el sindicato indicaron que con este anuncio “se cae todo” lo que se había negociado. Martín García, directivo del Supra, manifestó a la diaria que este martes al mediodía habrá una asamblea en la que los trabajadores decidirán si insisten en la negociación o vuelven a las movilizaciones, como cuando hicieron un paro de 72 horas. “Siempre estuvimos dispuestos a la negociación pero nunca pensamos que la empresa se iba a bajar de esta manera”, expresó.

Por su parte, el director nacional de Trabajo, Federico Daverede, dijo a la diaria que desde el MTSS siguen “tratando de negociar” para que ambas partes lleguen a firmar un acuerdo. En este sentido, manifestó que el gobierno hará “los máximos esfuerzos”.

Mientras tanto, este martes habrá una reunión en el MTSS para avanzar en las negociaciones acerca de qué pasará con los trabajadores de Montecon (la competencia de TCP en la operativa con contenedores en el puerto de Montevideo) una vez que la empresa acorte su plantilla por la pérdida de servicios, debido a la preferencia decretada en favor de la terminal especializada, que comenzará a regir en noviembre.

El Supra quiere que el Estado, de alguna forma, garantice que las personas que perderán el empleo en Montecon debido al perjuicio que le genera el acuerdo entre el gobierno y Katoen Natie puedan ser tomadas en otro lugar y con condiciones laborales similares. A raíz de este pedido es que se han hecho varias reuniones entre el sindicato, el MTSS (a través de la Dirección Nacional de Trabajo), la Administración Nacional de Puertos (ANP) y el Centro de Navegación.