La semana pasada, cuando se terminó de tratar el proyecto de ley de Rendición de Cuentas en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado, todos sus integrantes votaron negativamente los artículos 161 y 162, relativos a la creación del Fondo Universal de Telecomunicaciones (FUT). El motivo fue que dentro de la coalición no se llegó al consenso para incluir una propuesta de Cabildo Abierto (CA): que las empresas de televisión para abonados puedan prestar servicios de internet. Como no estaba el apoyo de los socios, ambas iniciativas quedaron de lado, en el marco de una negociación conjunta.

Los liderados por el senador Guido Manini Ríos vienen insistiendo con la iniciativa desde hace varios meses. La ley de medios vigente lo prohíbe y está incluido en el proyecto sustitutivo que impulsó el gobierno (artículo 48), pero por ahora tampoco logró consenso en la coalición –se está tratando en Diputados, a paso lento–. Por eso CA intentó incluir la propuesta en la Rendición de Cuentas desde el inicio, cuanto se trató en Diputados; como no prosperó, insistió en la cámara alta, pero volvió a fracasar.

El diputado de CA Sebastián Cal es quien lidera el trabajo sobre la nueva ley de medios en su partido y también el que encabeza la propuesta sobre los cableoperadores. La redacción que presentó para incluir en la Rendición de Cuentas decía: “Autorícese a los cableoperadores a brindar servicios de banda ancha y acceso a internet mediante empleo de sus redes propias, sin perjuicio de los acuerdos que pueda lograr con otros prestadores de servicios, en igual área de cobertura a la de su respectiva licencia de televisión para abonados”.

“Me parece increíble no votar eso, realmente, porque está afectando a la industria de los cableoperadores. Apelo a que se pueda revertir la situación en estos días. Es muy poco lógico que no se vote ahora en la Rendición de Cuentas”, dijo Cal a la diaria, e insistió con que apela al “buen criterio de los legisladores” que están estudiando el proyecto en el Senado, dado “lo importante de esto”. En los próximos días el proyecto se discutirá en el plenario, tras ser votado en comisión.

Además, el diputado subrayó que no fue el único punto que su partido propuso “para beneficiar a los medios”, ya que también presentaron un artículo que la coalición se “llevó para analizar y que seguramente quede para la próxima rendición”. Es el que establece que se aumente “al doble el monto imponible de impuestos para las radios del interior”, de dos millones a cuatro millones de unidades indexadas –es decir, que comiencen a tributar a partir de un monto mayor al actual–. “Que nos lleven una propuesta al menos, no llevan nada; no está bueno que nos hagan trabajar de gusto, porque algo que se les achaca a los políticos es que no trabajan, pero yo trabajo y bastante”, aseguró Cal.

El diputado agregó que le da “lástima” que los demás socios de la coalición no apoyen estas propuestas, porque vive “pensando en cuáles son las necesidades para que las empresas y la vida de los uruguayos mejoren”. “Y cuando no te llevan absolutamente nada, molesta”, dijo. Agregó que “acá es todo negocio”, es decir, “te voto esto si me votás esto, porque si no me votás esto no te voto aquello”.

“A veces creo que no se considera lo que podemos perjudicar o beneficiar a una empresa. Los cableoperadores están en la lona, vienen perdiendo abonados a diario, por nuevas tecnologías o el avance de nuevas modalidades, y me parece increíble que no se lleve una propuesta tan lógica que, de hecho, está incluida en el proyecto de ley de medios, pero ‘si no votan todo, por partes no’”, dijo.

Cal sostuvo que si la iniciativa sobre los cableoperadores se implementaba “ya”, hacía “menos pesada la ley de medios”, y destacó que la propuesta que él presentó para incluir en la Rendición de Cuentas tiene una redacción “muy diferente” a la del proyecto de modificación de la ley de medios. “Yo apelo a que puedan lograr entender la importancia de que los cableoperadores den internet. Uruguay y Cuba siguen siendo los que no lo permiten. Más claro, echale agua”, insistió.

Fondo era “innecesario”

No obstante, Cal dijo que le parece “bien” que no se hayan votado los artículos relativos a la creación del FUT, porque ese fondo era “completamente innecesario”. El proyecto planteaba que el FUT se creaba “con el fin de garantizar la financiación del acceso universal a servicios de voz y de transmisión de datos e internet en todo el territorio nacional”.

En julio de este año, Daniel Larrosa, director de Antel por el Frente Amplio, había señalado que este nuevo sistema podría perjudicar a la empresa estatal, porque mediante un fondo público se harán inversiones para construir infraestructura que también utilizarán las empresas privadas, ya sea porque ganen la licitación o porque paguen por el uso de las instalaciones.

Fuentes nacionalistas señalaron a la diaria que estos artículos vinculados a las telecomunicaciones que no se incluyeron en la Rendición de Cuentas tras el paso por el Senado quedaron para ser considerados dentro de la nueva ley de medios, que se votará “antes de fin de año”.