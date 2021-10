No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, dijo que le gustaría que las elecciones del Frente Amplio (FA), que se llevarán a cabo el 5 de diciembre, se parezcan a las de 2006, cuando participaron “más de 200.000 personas”. Si bien valoró la última elección, en la que sufragaron unas 80.000 personas aproximadamente, acotó que desde 2006 a 2016 “algo nos pasó”.

En su audición semanal en CW41, dijo que de cualquier manera, “si uno analiza a nivel mundial y regional qué implica que en un país de tres millones y medio de habitantes 80.000 personas resuelvan la autoridad de un partido, debe pasar en los partidos tradicionales”.

En ese sentido, dijo que no se olvida de las elecciones de jóvenes en el Partido Nacional (PN) “y cuántos líderes hoy del PN salieron de ahí”. “Lo que quiero decir es que es una buena cifra a pesar de todo que 80.000 personas se movilicen para elegir las autoridades partidarias, no es común. Por supuesto que a mí me gustaría, y apunto a que se parezca más a 2006 que a lo que fue la última elección”, señaló.

Orsi sostuvo que “la mejor señal” que puede dar el FA “es una muy buena concurrencia, con adhesión simultánea”. “Como frenteamplistas tenemos casi la obligación de ayudar a que este barco navegue lo mejor posible”, añadió.

A su vez, recalcó su apoyo a Fernando Pereira, uno de los tres candidatos a presidir la coalición de izquierda junto a Ivonne Passada y Gonzalo Civila. “Fernando ha demostrado que tiene una apertura y una vocación de diálogo que es lo que creo que nuestra fuerza política necesita y precisa”, expresó.

Por la derogación

Por otra parte, Orsi se refirió a la campaña por la derogación de los 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC). En su alocución, recordó que “hablando con el propio presidente de la República [Luis Lacalle Pou] es consciente del rol que juega y va a actuar fuerte para la no derogación”. “Por supuesto, como padre de esa criatura y el resto que estamos en frente saldremos a explicar por qué esos 135 artículos no nos parecen bien”, detalló.

El jefe comunal canario dijo que dentro de los artículos de seguridad que se buscan derogar “hay un tema de inteligencia del Estado” y aseguró, a diferencia de lo que han dicho las autoridades, que es “exagerado” decir que “en seguridad estamos bárbaros” debido a la LUC, porque “son otras las variables que han operado”.

Por último, dijo que “hay temas vinculados con los alquileres que se establece a partir de este artículo que los alquileres que surgen cuando no tienen garantías que en 30 días por más que sean buenos pagadores que pueden ser desalojados”, y agregó que le parece que es “innecesario” porque “hay un porcentaje muy alto de alquileres que son sin garantía”.