No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, Conrado Ramos, señaló que la “compensación por eficiencia” que realizó el jefe comunal de Lavalleja, Mario García, a su hermano Ariel García le genera “mucho ruido”. Entrevistado por Otra mañana de Radio Oriental, Ramos indicó que “uno históricamente” siente a los intendentes “defender el nepotismo”. “No todos, pero de todos los partidos defendiendo el nepotismo”, aclaró.

“No es natural que usted contrate a gente de su familia o le pague compensaciones -dijo, sin aludir específicamente a García-. Además [de eludir] todo el sistema de concursos y méritos. Es un territorio con déficit democrático y de meritocracia”, comentó al programa matinal.

Asimismo, Ramos cree que “las prácticas de nepotismo deberían estar desterradas”. “Quizás debería tener más competencias el Servicio Civil. Tendríamos que tener una Jutep [Junta de Transparencia y Ética Pública] no con designaciones por cuotas políticas, sino con destacadas personalidades en la materia en el país y que pongan venias parlamentarias”, agregó, según recogió El País.

Esta mañana el senador por el Partido Nacional Gustavo Penadés señaló a Desayunos informales que “son cosas que no deberían pasar”. “Estaría bueno que se diera a todo el mundo un claro mensaje de que esto no va en línea con la política de austeridad que está llevando adelante el Poder Ejecutivo”, agregó.

“Tendremos que seguir insistiendo para que no ocurra. No suma. Es difícil de explicar que sucedan estas cosas cuando usted tiene una situación económica tan compleja. Uruguay no es un país pobre, tiene los recursos adecuados, que si fueran bien administrados y nos diéramos cuenta de que hay una mentalidad que entre todos tenemos que cambiar, podríamos estar mucho mejor. Ejemplos de mala administración lamentablemente hay en muchísimos lugares y se están intentando corregir”, expresó, tajante.

El jefe comunal había autorizado el 18 de diciembre de 2020 una compensación de 72.300 pesos mensuales para su hermano, Ariel García, quien había sido contratado como peón en la anterior administración y ahora es coordinador de Juntas. La bancada de ediles frentistas había decidido llamar a sala al intendente para que explique la nueva designación y el pago de la compensación a un familiar directo. Tras varias idas y venidas, finalmente el intendente irá a sala el jueves a las 19.30.

Por otra parte, el pasado jueves, el hermano de la exintendenta Adriana Peña renunció a su cargo dentro de la comuna luego de que trascendiera que García le había asignado una compensación salarial de 84.805 pesos mensuales en enero. Según informó El Observador, el exjerarca es funcionario de la Administración de Servicios de Salud del Estado y estaba trabajando en régimen de pase en comisión en la Dirección de Servicios Técnicos y Seguridad de ese departamento.

El edil frenteamplista Mauro Álvarez indicó a la diaria que hace unos días remitió un nuevo pedido de informes para que García responda sobre las “últimas resoluciones” que Peña realizó durante su último tramo de gestión. El edil había hecho lo mismo en su momento con la exjefa comunal, pero no tuvo respuesta en tiempo y forma, afirmó.

Además de compensaciones a su hermano y al hermano de Peña, hubo para los directores de Hacienda y de Jurídica compensaciones por 320.000 pesos. También hubo para la exedila Andrea Aviaga, hermana de la excandidata Carol Aviaga, hoy coordinadora de Campings y Balnearios. Aviaga tuvo una compensación de 72.300 pesos, y el motivo también fue por eficiencia.