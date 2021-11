“Asesor mío no lo fue; lo he dicho cada vez que me han entrevistado, lo digo y lo aclaro, porque ese es un rótulo que le puso la prensa y ha continuado. No fue asesor mío el señor Elbio Rodríguez. Sí lo vi en el Ministerio de Turismo en un par de oportunidades en que fue a saludarme”. Con esas palabras el exministro Germán Cardoso se desligó de su amigo Elbio Rodríguez ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre compras y gastos del Ministerio de Turismo.

Sin embargo, un tuit de la cuenta oficial de la Intendencia de Paysandú, del 2 de marzo de 2021, incluye una foto de una visita de Cardoso a ese departamento, y atrás de él está, justamente, Elbio Rodríguez. En el tuit se informa que el intendente de ese departamento, Nicolás Olivera, recibió al por entonces ministro de Turismo, “quien arribó a Paysandú acompañado por el empresario italiano Giuseppe Cipriani, interesado en concretar la construcción de un hotel cinco estrellas” allí.

El Intendente Nicolás Olivera, recibió ayer al ministro de Turismo, Germán Cardoso, quien arribó a Paysandú acompañado por el empresario italiano Giuseppe Cipriani, interesado en concretar la construcción de un hotel cinco estrellas en nuestro departamento. pic.twitter.com/aMfRCRKt1K — Intendencia de Paysandú (@idpaysandu) March 2, 2021

Consultado por la diaria, Rodríguez sostuvo que la visita a Paysandú no tuvo carácter “oficial” y que él no fue “como asesor del ministro”. Agregó que el viaje lo armó y lo pagó él, y que fue “un tema entre privados”. la diaria tuvo acceso a la captura de pantalla de la transferencia que le hizo Rodríguez al piloto del avión para pagar viaje. El costo fue de 2.300 dólares y la transferencia se hizo el día anterior, 1° de marzo de 2021, a las 19.10.

Ante la misma comisión parlamentaria, Rodríguez había señalado que él “no era asesor de Cardoso” sino que lo que hizo “fue colaborar en forma honoraria”. “A mí me une con Cardoso una amistad de muchos años, desde la adolescencia, incluso desde antes de que el señor Cardoso fuera edil, y me honra su amistad. A lo cual, cuando Cardoso tiene el honor de ser nombrado ministro de Turismo, me invita a que lo acompañe y yo accedo en un carácter absoluta y totalmente honorario”, había dicho.