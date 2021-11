La Junta Departamental de Montevideo, con los votos de la oposición, convocó días atrás a la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, a comparecer este lunes por la contratación de custodios que trabajaron con el expresidente Tabaré Vázquez. Sin embargo, Cosse no concurrió a la sesión que comenzó a las 15.00 y en su lugar lo hicieron la secretaria general de la comuna, Olga Otegui, el prosecretario, Daniel González, y Jorge Mesa, director del área de Gestión Humana y Recursos Materiales, según informó Montevideo portal.

En la tarde de este lunes, horas antes de la sesión, el coordinador de la bancada de ediles del Frente Amplio, Nicolás Lasa, manifestó en una conferencia de prensa la visión del oficialismo sobre esta convocatoria. Aseguró que se está “produciendo un abuso de las herramientas” con las que cuenta el legislativo departamental “cuando se solicita pedidos de información y no se permite que cursen los plazos para responderlos y, además, se solicita la comparecencia de las autoridades en esta Junta Departamental”. En su opinión, “esto sucede porque en realidad no hay voluntad de información”, sino que “se está peleando más por una nota de prensa que por acceder a la verdad”.

“Nosotros queremos desarmar esa novela”, afirmó Lasa, y dijo que de “todos los nombres que figuraron en la prensa sólo uno [de los excustodios de Vázquez] fue contratado por la Intendencia y para realizar tareas que no se vinculan con la custodia”. El edil calificó de “circo” la medida adoptada por la oposición departamental, y aseguró que la bancada frenteamplista está más “preocupada” por “los problemas reales y urgentes” de la población montevideana. “Nos conmueve más el grito del hambre que tenemos en la ciudad que los alaridos de algunos dirigentes de la oposición”, expresó.

“Se cree impune, pero no lo es”

Desde filas de la oposición, el edil nacionalista Diego Rodríguez ha sido una de las voces más críticas con la gestión de Cosse. En su cuenta de Twitter, fue quien anunció el viernes que la jerarca no comparecería personalmente y allí manifestó que “es evidente que no le gusta el control y por algo no da la cara”. “Se cree impune, pero no lo es”, agregó.

En tanto, este lunes volvió a referirse al asunto en la misma red social: “‘Ellos cuidaron a Tabaré toda su vida, yo ahora le voy a cumplir a Tabaré’. Esta frase le causa tanta vergüenza a la intendenta Cosse, que no se anima a ir a la Junta a explicarla”, escribió, en referencia a las declaraciones de la intendenta cuando días atrás fue consultada por el tema. “La impunidad que maneja es de un nivel nunca visto. FA en su máxima expresión. Basta de acomodos”, sentenció el edil.

A principios del mes pasado, el diario El Observador informó que la intendenta había contratado a seis excustodios de Vázquez. Esto derivó en un pedido de informe del edil Rodríguez y, al ser consultada días después por esta situación, Cosse respondió: “Parece que fuera culpable de tener los custodios que eran custodios de Tabaré. Sí, están trabajando en la intendencia y tienen tareas muy importantes. Uno de ellos está asignado a la seguridad del Mercado Modelo, dos a una comisión que se armó para considerar temas de seguridad en todas las instalaciones de la Intendencia de Montevideo, el otro es mi escolta y otros dos ya estaban”.

Además del pedido de informe y la citación a la intendenta, el edil colorado Fabián Brevetti presentó el caso ante la Junta de Ética y Transparencia Pública.