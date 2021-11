No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Opción Consultores presentó este jueves su última encuesta sobre la aprobación de la gestión económica del gobierno, según la cual 37% tiene una evaluación positiva y 28%, negativa.

De acuerdo a los datos, 6% considera que la gestión económica del gobierno de Luis Lacalle Pou es muy buena y 31%, buena. En tanto, 32% cree que no es ni buena ni mala, mientras 21% la evalúa como mala y 7%, muy mala. Por último, 2% dijo que no sabe u optó por no contestar.

En comparación con la encuesta anterior, la evaluación negativa cayó cuatro puntos porcentuales, mientras la positiva aumentó un punto y la opinión “neutral” lo hizo cuatro.

La mayor parte de los encuestados (52%) considera que la razón principal de los problemas económicos del país es la situación mundial por la pandemia de covid-19. En segundo lugar (22%) figuran “las políticas económicas que llevó adelante el gobierno anterior”, seguido (con 19%) por las que lleva adelante el actual gobierno.

En su análisis, Opción señala que los niveles de aprobación de la gestión económica están por debajo de los que tuvo el gobierno en 2020. “Podría decirse que, igual que sucediera con la gestión general, la aprobación económica viene comportándose como sucede habitualmente”, con un período inicial de “luna de miel” y después una tendencia “predominantemente estable”.

La consultora señala que el momento de menos aprobación y más desaprobación fue el tercer trimestre del año, “coincidente con el incremento de las tarifas de combustibles” que “se situó como uno de los principales motivos de desaprobación entre quienes no sintonizan con la gestión gubernamental”.

En base a los datos de la encuesta, “se concluye que, a pesar de que los uruguayos mantienen un diagnóstico negativo sobre la situación actual de la economía, siguen en su clara mayoría atribuyendo la responsabilidad a causas ajenas a la actual gestión”, señala Opinión.

En otra de sus conclusiones, la consultora señala que las valoraciones positivas de la gestión económica (37%) son “claramente inferiores” a la aprobación del gobierno (que llega al 51%). “Este desacople entre evaluación de gestión general y la económica es una novedad del actual ciclo”, en el cual “ha sido consistente la brecha entre ambas dimensiones”. Durante el gobierno de Tabaré Vázquez estos niveles de aprobación “fueron muy similares”

Esta diferencia podría reducirse, analiza Opinión, “si la pandemia continúa en retirada o con cifras muy controladas”, ya que esta es vista como el principal motivo de los problemas económicos del país.

“Para el gobierno, esto significará una buena noticia si los indicadores económicos continúan en senda de franca recuperación y supondrá nuevos desafíos si se produce un enlentecimiento de la misma”, algo que, a su vez, podría tener “consecuencias relevantes” en la votación obtenida por el oficialismo y la oposición en el referéndum contra la ley de urgente consideración (LUC).