No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, recibirá este lunes en Torre Ejecutiva a representantes del Foro de Montevideo, un grupo de personas que el mes pasado envió una carta al mandatario pidiendo la liberación de todos los presos de Domingo Arena, que están recluidos allí por delitos cometidos en la dictadura. Lacalle Pou se reunirá con los escritores Mercedes Vigil y Eduardo Abenia a las 17.00, según consignó Montevideo Portal.

Son más de 20 los privados de libertad en ese establecimiento penitenciario, que también podrían verse beneficiados si prospera la iniciativa de Cabildo Abierto para otorgar prisión domiciliaria a los mayores de 65 años de edad.

En la carta que envió a Lacalle Pou, el Foro de Montevideo pide la liberación de los represores para no “seguir recreando una y otra vez una guerra finalizada hace casi medio siglo, y aclara que no son “militares pidiendo por sus camaradas de armas”, sino como “ciudadanos” que vivieron “aquella época” y sienten “que esos militares, que actuaron por mandato, son chivos expiatorios de una catástrofe colectiva y no deben seguir pagando solos el precio de nuestros errores”.