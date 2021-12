No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Carolina Cosse, intendenta de Montevideo, habló en la noche del miércoles en una cena en el hotel Radisson Victoria Plaza, en el marco de los 50 años del Frente Amplio, donde hizo algunos anuncios relativos a planes de la comuna capitalina. Antes que nada, dijo que es frenteamplista porque no se conforma “con la realidad tal como es” y cree “que se puede cambiar”. “No me resigno al dolor y creo que es posible la búsqueda de la felicidad”, agregó.

Más adelante, dijo que es fundamental “repensar el rol del gasto público” y verlo “como un instrumento de desarrollo” vinculado, en este caso, a lo que cree que es una emergencia, “una reactivación económica transformadora”. “Poder tener inversiones sostenibles e intensivas en empleo, e invertir en cuidado del ambiente y en inclusión social”, indicó.

Subrayó que quiere “impactar en la mayor cantidad posible de áreas de la economía y de la vida”, sobre todo porque la Montevideo que ella quiere “con el alma” es la que “todas y todos nosotros queremos”, una Montevideo “más verde, más nuestra, activa, con trabajo, con un plan de reactivación, una estrategia y un rumbo”.

Cosse detalló algunos proyectos de infraestructura que cree “necesarios” para la capital. Recordó que se está desarrollando el proyecto del Ferrocarril Central, que “va a impactar en términos de movilidad y de urbanidad” en Montevideo. Por eso cree que es necesario “un proyecto que mitigue los impactos” y que, apoyándose en ese impacto, logre “construir algo positivo para Montevideo, que no la divida, que la vuelva un parque urbano”. “Un proyecto que convierta el recorrido del ferrocarril no en una división sino en una conexión urbana y social”, dijo.

“Otro proyecto que estamos convencidos de que tenemos que desarrollar es el de movilidad metropolitana, que una Ciudad Vieja con Pando y Ciudad Vieja con El Pinar. Que ponga sobre la mesa el transporte eléctrico con toda la fuerza. Esto va a retirar, sólo en Montevideo, 16% del consumo de gasoil del transporte público, con un impacto notorio en el medioambiente. Va a bajar los niveles de ruido, va a generar la necesidad de construir infraestructura y mejorar sustantivamente los tiempos de traslado de los trabajadores, porque esas dos rutas son las que llevan a la mayor parte de las personas que trabajan en Montevideo y Canelones”, indicó. Agregó que, “por supuesto”, el proyecto generará “puestos de trabajo genuinos en la obra, pero además en todo el entorno”.

Cosse destacó que ambos proyectos “son necesarios, construyen infraestructura y generan trabajo”. En el evento mostró algunas imágenes del preproyecto de factibilidad que hizo la IM, y dijo que aunque todavía no tienen “una respuesta del Poder Ejecutivo”, no renunciará “a hacer algo, aunque sea relativo a estos proyectos”. “Para nosotros estos proyectos son útiles y generan trabajo, no vamos a renunciar. Ojalá se sume la mayor cantidad de actores, pero aun en soledad, vamos a seguir insistiendo. Y en algo, estoy segura, vamos a poder avanzar”, finalizó.