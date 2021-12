El director de Antel en representación del Frente Amplio, Daniel Larrosa, denunció “graves errores” en la auditoría externa realizada por la empresa Ecovis sobre el Antel Arena. En su cuenta de Twitter, el jerarca dijo que cuando notó que el informe de Ecovis “registraba un monto de 34 millones de dólares por encima de lo informado por el Tribunal de Cuentas al Parlamento”, solicitó toda la información y encontró “una docena de errores significativos”.

“Ecovis suma el IVA, agregó gastos (además de inversiones), no actualizó los costos por inflación ni tuvo en cuenta el beneficio financiero de hacer las inversiones en cuatro años. Errores garrafales cuando se trata de comparar con valores de inversión expresados en dólares de 2014. Subsanando los errores, y realizando correctamente la comparativa, la inversión total del Antel Arena resulta en 65 millones de dólares, a precios constantes de 2014. Muy próxima al segundo escenario planteado en el Plan de Negocios”, aseguró.

Larrosa lamentó que “sobre un informe con tan gruesas deficiencias se intente desprestigiar a Antel, y se induzca a errores a todo el sistema político y en definitiva a la sociedad uruguaya”.

En una rueda de prensa en su oficina de la torre de Antel el jerarca dijo que el cálculo comparativo al hacer la auditoría se debe situar “en el mismo momento del tiempo”, por lo tanto, “hay que llevar todo a precios constantes” y “comparar lo que es comparable”. “Además, las inversiones fueron espaciadas en el tiempo, y al ser así hay un beneficio financiero que se tiene en cuenta. Se llama, técnicamente, valor tiempo del dinero, pero no se tuvo en cuenta, y eso se aprende en los primeros años de Facultad de Ciencias Económicas”, sostuvo.

Larrosa aseguró que en realidad la obra no llegó a costar 120 millones de dólares, que fue la cifra a la que llegó el cálculo de la auditoría, porque “se están contabilizando cosas que no van”, y cuando se hace una comparación en el tiempo “se tiene que hacer en términos constantes”, insistió. “El PBI, por ejemplo, no lo evaluamos en términos corrientes sino constantes, si no, no sabemos si creció o no. En el salario de los trabajadores lo importante es el salario real, no cuántos billetes tiene en el bolsillo, sino lo que puede comprar con ellos”, indicó.

Larrosa sostuvo que la ciudadanía tiene que conocer esta nueva información porque “se está induciendo a un error gravísimo a partir de datos que hacen una comparativa que no se puede hacer”, porque “perderíamos un examen de facultad”. “Entonces, primero, la ciudadanía debe saber que lo que se pronosticaba que se iba a gastar en el Antel Arena es lo que se gastó. Segundo, que esos cálculos ahora están hechos correctamente y los vamos a plantear en la interna de Antel y hacia afuera, a los que lo soliciten. Obviamente, los tendremos que llevar a la Justicia, porque con esto han hecho una causa judicial”, indicó.

Agregó que no “tiene dudas” de que la denuncia penal que hizo el directorio de Antel se debería desestimar porque “nunca hubo algo de apariencia delictiva” en al proceso de construcción del Antel Arena, ya que “no lo dice ni el informe de Ecovis ni el de Jurídica de Antel”.

A todo esto, la diaria se contactó con el presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, y con el vicepresidente, Robert Bouvier, pero ambos prefirieron no hacer declaraciones sobre el tema.