La bancada de ediles del Partido Nacional solicitó este miércoles la anulación de la elección del Centro Comunal Zonal 3 (CCZ3) y el inicio de una investigación administrativa luego de haber constatado “una serie de graves irregularidades en el escrutinio de las elecciones a concejos vecinales y presupuesto participativo en diversas zonas del departamento”.

Según el comunicado que emitieron, en el que expresan “su más enérgico rechazo” a estos hechos, se constató un “proceder irregular en el escrutinio del CCZ 3, donde los sobres de votación pertenecientes a las urnas (309, 314, 319) que aún no han cerrado su escrutinio por diferencia entre la cantidad de votos y de votantes, se encontraron tirados en el contenedor de residuos ubicado en las inmediaciones del lugar del escrutinio”.

Los ediles nacionalistas afirman que “dicho accionar viola toda la normativa vigente en cuanto a protección de datos personales y sienta serias dudas sobre la transparencia y legitimidad democrática de dicha elección”.

El director de la Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación de la Intendencia de Montevideo, Federico Graña, habló en una rueda de prensa sobre la denuncia y dijo que se inició una investigación administrativa que “será lo más rápida posible”. Opinó que los hechos “no son tan graves”, porque “hubo 90.000 votos” en total y en este caso se cuestionan “tres urnas”, y apuntó que la potestad de anular la elección la tiene la Junta Departamental.

El edil nacionalista Fabián Bravetti dijo que si las elecciones se vuelven a realizar, su bancada pedirá que sea la Corte Electoral la encargada del contralor, y no la Intendencia.

Según contó el edil a El País, el concejal del Municipio C Luis Fernández intentó entrar al lugar donde se hacía el escrutinio de votos la noche del martes, pero no se lo permitieron. Además presentó una denuncia penal luego de ver que funcionarios tiraron bolsas negras al contenedor que decían Municipio C y contenían sobres de votación vacíos, aunque algunos contenían votos anulados o en blanco de circuitos que no habían terminado de ser escrutados.