El Frente Amplio (FA) elaboró un proyecto de ley para otorgar la nacionalidad a ciudadanos legales y garantizar el derecho “a la ciudadanía en igualdad”. La ley interpretativa establece que “todo ciudadano, sin distinción, sea natural o legal, es miembro de la soberanía de la nación, por tanto, nacional de la República Oriental del Uruguay”, en referencia al artículo 77.

Asimismo, se determina que el pasaporte deberá indicar la nacionalidad uruguaya tanto para los ciudadanos legales como naturales, y en el caso de los hijos menores de edad de ciudadanos legales, el proyecto prevé que tengan “los mismos derechos que sus padres y deben figurar como uruguayos en su documentación de viaje”.

En la exposición de motivos, se afirma que “en Uruguay no se ha interpretado el concepto de nacionalidad y hasta ahora se ha entendido que los ciudadanos legales no son nacionales, cuando en realidad son parte de la soberanía de la Nación”. Esto afecta “a unos 35.000 ciudadanos legales, en definitiva compatriotas que no nacieron en territorio nacional, no son hijos ni nietos de uruguayos, pero viven incluso hace décadas en el país, y no acceden jamás a la nacionalidad uruguaya”, se agrega.

En diálogo con la diaria, la diputada del Frente Amplio Verónica Mato, que promueve la iniciativa e integra la Comisión de Derechos Humanos de la cámara baja, contó que el proyecto surgió luego de la comparecencia de la Organización Internacional de Migraciones en la comisión, que informó sobre las distintas dificultades que tenían los ciudadanos legales con las modificaciones que se habían generado en los pasaportes con chip a partir de 2015.

El problema concreto es que los ciudadanos legales quedan como personas “apátridas”, e incluso cuando viajan a otro país el pasaporte no les permite entrar porque tienen la distinción entre ciudadanía y nacionalidad. Si bien señaló que el cambio puede parecer meramente “administrativo”, en el fondo es una dificultad que establece “ciudadanos de primera y de segunda categoría”.

Lo que propone la interpretación de los artículos 77 y 81 de la Constitución es que no haya diferencia entre ciudadanos legales y nacionalizados, apuntó. “Si una persona nació en este territorio, ¿es uruguayo sólo por haber nacido o por pertenecer, que es un concepto mucho más grande, que tiene que ver con tu identidad? Esta ley lo que pretende es que no haya estas diferencias”, apuntó Mato.