Las bancadas de los partidos con representación en la Junta Departamental de Montevideo (JDM) están analizando por estos días el plan de limpieza y saneamiento que la Intendencia de Montevideo (IM) pretende financiar a través de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por un monto de 70 millones de dólares. Por tratarse de un préstamo a pagar en 25 años, que afectará a más de un período de gobierno, la comuna necesita mayorías especiales para aprobar el proyecto, con lo cual necesariamente el Frente Amplio (FA) deberá conseguir al menos tres votos de blancos o colorados para que prospere.

La propuesta que delineó la intendenta Carolina Cosse se estructura bajo los ejes de limpieza y saneamiento. El primer tema es el componente mayoritario, para el que se prevén destinar 47,6 millones de dólares, mientras que para el segundo, que también incluye obras vinculadas con el drenaje de la ciudad, se destinarían 22,4 millones de dólares. El primer capítulo comprende mejoras en la recolección de residuos, mediante sistemas diferenciados según zonas de la capital; clasificación de residuos con contenedores intradomiciliarios, pensada para barrios de los municipios G y E; el refuerzo de la red de contenedores, y la creación de una nueva planta de clasificación.

El coordinador de la bancada oficialista, Martín Nessi, explicó a la diaria que la inversión en saneamiento se implementará particularmente en los barrios Casabó y Cerro Norte, abarcando a unas 2.200 familias. Asimismo, se incluye la mantención y readecuación de la Red Arteaga de saneamiento -la primera de Montevideo-, y el drenaje de la cuenca del arroyo Mataperros, “una deuda histórica con los vecinos de la zona”, afirmó.

La presidenta de la departamental de Montevideo del Partido Nacional (PN), Laura Raffo, escribió en Twitter que el plan de Cosse “no tiene coherencia económico-financiera ni tampoco social”, y que “la propuesta deja sin saneamiento a barrios de Montevideo que vienen esperando hace años y que estaba previsto que recibieran este servicio durante el presente quinquenio”. Al respecto, Nessi sostuvo que inicialmente la comuna solicitó al Poder Ejecutivo la autorización para un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 120 millones de dólares pero, en cambio, el Ministerio de Economía y Finanzas autorizó un préstamo de 70 millones, con lo cual se redujo la cifra en 50 millones, y precisamente “parte de ese dinero” se pretendía destinar a “seguir aumentando la red de saneamiento en Montevideo”.

Raffo también señaló que “los préstamos a largo plazo deben utilizarse para generar infraestructura en la ciudad que también sea de largo plazo”, y entiende que Cosse “pretende usar parte de los fondos BID para compra de contenedores y camiones, un rubro que se recambia casi con cada gobierno departamental”. Sobre este punto, Nessi apuntó que “aparte de los 70 millones del préstamo, hay 12 millones que pone la IM, que son justamente los que se van a destinar a la compra de contenedores y a reforzar la infraestructura”.

El FA espera por un informe del Tribunal de Cuentas para proponer la fecha de votación. “Cuando llegue, y con base en el escenario político que tengamos, vamos a ver en qué momento se vota”, señaló Nessi. Asimismo, indicó que si bien el receso del legislativo departamental comenzaba este lunes 20, se aplazó hasta el 27, y que, en cualquier caso, si llegada esa fecha no se votó, lo podrá retomar la Comisión Permanente.

La propuesta nacionalista

En una reunión que mantuvieron el lunes pasado con autoridades de la comuna, entre ellas Cosse, los ediles nacionalistas presentaron una propuesta alternativa con una redistribución de los recursos del préstamo, para atender aspectos que los blancos entienden prioritarios. Básicamente, consiste en el traspaso de 12 millones de dólares, que ahora están previstos para el área de limpieza a saneamiento, en línea con lo manifestado por Raffo. El edil nacionalista Diego Rodríguez dijo a la diaria que “fue una muy buena reunión, muy cordial, y con un ida y vuelta muy bueno con la jefa comunal”, aunque criticó la demora de “un mes y medio” para poder fijar la instancia. Señaló que las autoridades “quedaron en responder”, aunque adelantaron “que es un poco complicado hacer la redistribución de recursos, porque es un préstamo internacional que ya viene armado”.

Rodríguez añadió que la intención del PN es votar “como coalición”: “Me parece que hay que jugar en cancha grande y con luces largas; creo que sería una muy buena señal si podemos llegar a votar todos juntos, como , Montevideo”, reflexionó. En ese sentido, señaló que su bancada está “a la espera de lo que resuelva el PC y si es que hay alguna propuesta, por sí o por no”.

El edil nacionalista Javier Barrios Bove explicó este lunes en Desayunos informales de Teledoce que los principales “reparos” de los blancos son los “15 o 16 millones que se busca destinar a camiones y contenedores”, que son “elementos que se destruyen en corto tiempo”, afirmó. En tanto, indicó que la propuesta del PN “consiste en la redistribución dentro de ese presupuesto de unos 12 millones de dólares, que es más o menos el monto de los camiones y los contenedores”, al área de saneamiento, para pasar de 2.000 personas alcanzadas a 9.500.

Consultado sobre la contrapropuesta nacionalista, Nessi sostuvo que el FA “oficialmente” no recibió nada aún, pero apuntó que es posible que se trate el tema en la reunión de la Comisión de Legislación de la JDM que tendrá lugar este martes, a solicitud del PN, para recibir a los directores de los planes que están involucrados en el préstamo. Asimismo, aseguró que el oficialismo va a “agotar todas las instancias para que este proyecto cuente con los votos necesarios, porque es una inversión que el departamento necesita”. En ese sentido, dijo que hay apertura a que “se busquen otros mecanismos de financiamiento; puede ser mediante fideicomisos o mecanismos similares para llevar adelante más obras de saneamiento en el departamento”.

Diferencias en el PC

En la tarde del lunes, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Colorado (PC) emitió una declaración luego de reunirse con los ediles del partido para informarse sobre la solicitud del préstamo del BID por parte de la comuna. Según manifestó en la misiva, en la reunión “se consideraron como muy relevantes los objetivos planteados en cuanto a saneamiento y recolección de residuos, que coinciden con el Plan Nacional que lleva adelante el Ministerio de Ambiente, que viene trabajando con los gobiernos departamentales de todo el país”, pero “se lamentó que, sabiendo la Intendencia que necesitaría votos en la Junta Departamental para aprobar el préstamo, no haya dado de antemano una participación a la oposición a la que se presenta ahora un proyecto cerrado”.

Como consecuencia, el PC definió “exhortar a la Intendencia a que abra una negociación con los partidos de oposición para estudiar propuestas de revisión del plan en trámite”, y culminó el comunicado reiterando “el espíritu constructivo del Partido Colorado”, en contraposición a “la injustada obstrucción opositora que realiza el Frente Amplio a la generalidad de la acción del gobierno”.

La semana pasada, el ministro de Ambiente, Adrián Peña, del sector Ciudadanos, manifestó su visión favorable a la propuesta de Cosse, en el entendido de que va en la línea con el Plan Nacional de Gestión de Residuos que funciona bajo la órbita de su cartera. En tanto, el secretario general del PC y líder de Batllistas, Julio María Sanguinetti, sugirió a sus ediles incorporar una impronta colorada a la propuesta: “Hay que vestir a la novia”, les dijo, según consignó El Observador.

El edil de Batllistas Matías Barreto dijo a la diaria, luego de finalizada la reunión del CEN, que en el debate “surgieron un montón de opiniones diferentes” que dieron cuenta de que “el partido no está alineado en una única opinión”. Indicó que la instancia virtual no culminó con una definición, sino que, por el contrario, “fue una instancia de puesta a punto y de discusión y debate interno para ver las distintas opiniones que surgen de los integrantes del órgano”. Barreto comentó que el planteo de Sanguinetti fue “tener un poco más de tiempo para poder evaluarlo” y no “apresurar” una decisión: “El Ejecutivo a nosotros nos quiere apresurar, pero consideramos que precisamos más tiempo, porque no es un tema menor”, apuntó.

Por otro lado, Barreto señaló que la idea de los colorados es votar en bloque, aunque observó que para que eso suceda “tienen que estar dadas las condiciones”, ya que hoy hay visiones divididas. Algo similar sucede con la coalición: el ideal es votar “en clave de coalición” -con los ediles nacionalistas y el edil del Partido de la Gente, todos bajo el lema Partido Independiente-, aunque también resaltó que sobre este tema “cada partido tiene su propia impronta”, así como “cada edil”. Respecto de la propuesta nacionalista, opinó que es “interesante” y “atendible”, aunque destacó que “desde el Ejecutivo no son muy receptivos a la propuesta”.

Este martes se reúne el Comité Ejecutivo Departamental del PC y es posible que se continúe avanzando en el tema en ese ámbito.