La comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre compras y gastos del Ministerio de Turismo (Mintur) tuvo actividad durante dos meses –desde fines de setiembre hasta fines de noviembre–, un período relativamente corto, pero dejó mucha tela para cortar. La comparecencia ante la comisión de jerarcas, asesores y colaboradores que cumplieron funciones en el Mintur durante la actual administración mostró varias contradicciones, que en su mayoría reflejan un esquive de las responsabilidades.

A mediados de agosto de 2021, el entonces director nacional del Mintur, el colorado Martín Pérez Banchero (de la Lista 15), dijo al semanario Búsqueda que el titular de la cartera, Germán Cardoso (también colorado, pero de Batllistas), pidió que lo echaran porque no quiso firmar compras directas que incumplían con las normas. “Existían compras con las que nosotros discrepábamos, algunas de ellas de montos importantes, algunas de más de medio millón de dólares a una única empresa, que no compartíamos y no compartimos”, señaló Banchero en ese momento.

Posteriormente, el director nacional fue cesado, y luego de varias idas y vueltas –entre las que están las de Cardoso llevándole expedientes al presidente Luis Lacalle Pou–, el ministro anunció su renuncia al cargo, en la casa del expresidente Julio María Sanguinetti (líder de Batllistas); el mismo lugar en el que tres días después se oficializó la presentación de su reemplazante como cabeza del Mintur, el senador Tabaré Viera (Batllistas).

Así las cosas, Cardoso volvió a su banca de la Cámara de Diputados, donde el representante del Frente Amplio (FA) Eduardo Antonini pidió crear una comisión investigadora sobre la gestión del ministro recién cesado, y Cardoso hizo exactamente lo mismo: solicitó que se investigue su gestión al frente de la cartera, pero también los diez años anteriores, de administraciones del FA.

El caso Kirma

Uno de los puntos con más contradicciones es el que rodea a Elbio Rodríguez, amigo desde la adolescencia de Cardoso –ambos son de Maldonado–, quien ante la comisión dijo que era “colaborador honorario” del exministro en la cartera. Rodríguez también contó que fue quien presentó la propuesta de Kirma Services, “como empresario”, para “poder generar un negocio lucrativo”.

Esa firma de publicidad digital, con sede en Estonia, fue contratada por el Mintur para una campaña que costaba 280.000 dólares, pero tanto el cobro como el trabajo quedaron en la nada, porque la cuenta a la que pidieron que se transfiriera el dinero era de un banco de Bélgica que no cumplía con los criterios establecidos por el Banco República para prevenir el lavado de activos. Luego se supo que la única empresa del Mercosur que trabajó con Kirma es Club247.net, firma de Paraguay dedicada al juego en línea, que es propiedad de Rodríguez, el asesor del ministro que presentó a la firma.

Qué hacía Rodríguez en el Mintur y cómo llegó ahí es uno de los temas en que hay versiones contradictorias cuando se comparan los dichos de los implicados. Ante la comisión, el 28 de octubre, Rodríguez dijo, según consta en la versión taquigráfica de la sesión: “A mí me une con Cardoso una amistad de muchos años, desde la adolescencia, incluso desde antes de que el señor Cardoso fuera edil, y me honra su amistad. A lo cual, cuando Cardoso tiene el honor de ser nombrado ministro de Turismo, me invita a que lo acompañe y yo accedo en un carácter absoluta y totalmente honorario. Yo básicamente no desarrollé funciones dentro del Mintur. Colaboré básicamente con un área específica, que era el área donde estaba el doctor Pérez Banchero, junto con dos o tres funcionarias de marketing”.

Pero Cardoso intentó desligarse de Rodríguez en más de una oportunidad. En una conferencia de prensa en el Parlamento dijo que no era su asesor, pero sí una persona que conoce “desde hace muchísimos años”, y que tiene un “aprecio personal por él y por su familia”. En tanto, el 16 de noviembre, ante la investigadora, el exministro dijo que a Rodríguez lo invitó a su ceremonia de asunción el 2 de marzo, “como a tanta gente amiga”, y que en esa instancia “se conoció” con Pérez Banchero.

“Asesor mío no fue; lo he dicho cada vez que me han entrevistado, lo digo y lo aclaro, porque ese es un rótulo que le puso la prensa y ha continuado. No fue asesor mío el señor Elbio Rodríguez. Sí lo vi en el Mintur en un par de oportunidades en que fue a saludarme, y según el conocimiento que yo tenía, estaba asesorando al doctor Pérez Banchero por su conocimiento y su expertise en materia de publicidad digital. A solicitud de Pérez Banchero, porque era un tema que le correspondía a su unidad, a la Unidad Ejecutora 003 y a la División Marketing, y allí estaban ensayando y analizando todo lo que tiene que ver con el desarrollo de esa estrategia”, indicó.

Sin embargo, Banchero no estuvo presente el día de la asunción de Cardoso; es más, recién tomó posesión de su cargo como director nacional del Mintur a mediados de mayo de 2020. Además, según supo la diaria, Banchero nunca le pidió a Rodríguez que lo asesorara, porque no lo conocía.

Young & Rubicam, Reta y los “desprolijos”

También hay versiones encontradas sobre la responsabilidad a la hora de presentar la oferta de Kirma ante el Mintur. Cardoso dijo en una conferencia de prensa que la propuesta de la empresa de Estonia llegó por la agencia de publicidad Young & Rubicam, que trabaja con el Mintur desde el año 2000, y subrayó que la agencia “perfectamente, ante esa presentación de Rodríguez”, podría haber dicho “no, no corre” o “Kirma no va”; sin embargo, “la presentó junto con las otras tres propuestas” de publicidad digital.

Pero la versión de Young & Rubicam es distinta. En un documento escrito que enviaron a la investigadora, desde la agencia aseguraron que no tuvieron “ninguna actuación en la contratación de Kirma”, que la propuesta les llegó por Rodríguez, y agregaron: “A Kirma Services no la conocíamos; se incluyó en la propuesta exclusivamente a pedido del ministerio. Nunca habíamos trabajado con ella para ninguno de nuestros clientes. Como ya se dijo, se nos solicitó que la incluyéramos entre las empresas digitales y no se solicitó análisis de la misma”.

Más adelante, Young & Rubicam sostuvo que no está “obligada a calificar y evaluar” las propuestas de publicidad y compra de medios que le llegan, y “sólo a pedido expreso” las analiza. Agregó que el Mintur no solicitó el “análisis formal de ninguna de las tres propuestas” de publicidad digital contratadas en diciembre de 2020: Kirma, Cisneros Interactive y Digital Media Technology, sin perjuicio de que de estas dos últimas la agencia “ya tenía pleno conocimiento” y fueron “recomendadas”.

Otra figura clave en todo esto es Daniel Reta, adscripto de Cardoso –es decir, asesor oficial–. Consultado acerca de la empresa de publicidad de Estonia en la investigadora, contestó: “A la empresa Kirma no la conozco; no tengo idea de qué es la empresa Kirma”, y más adelante dijo: “Nunca supe que Kirma era Kirma”. Sin embargo, luego se supo que fue Reta quien firmó la inscripción de esa empresa en el Registro Único de Proveedores del Estado, como adscripto del Mintur.

Al final de la sesión en la comisión, Reta se defendió, en forma poco ortodoxa: “No me creo merecedor, bajo ningún aspecto, de estar involucrado en algo que no existe, que no hay. No hay nada raro; no hay nada. ¿Que podrá ser alguien desprolijo? Y... señores, ¿ustedes no son desprolijos en su vida personal? ¿Nunca han sido desprolijos? A ver, cualquiera puede cometer un error, cualquiera puede obviar algún paso, pero, por favor, de ahí a un hecho delictual, señores, hay una diferencia gigante, enorme. Así que, bueno, le agradezco, señor presidente. Les agradezco a todos los diputados”.