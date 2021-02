En 2016, con una recaudación de 5.353 millones de pesos, el déficit de la Intendencia de Maldonado (IDM) ascendía a 1.764 millones de pesos, lo que equivalía a 33% de los haberes anuales. En 2019 la recaudación trepó a 7.164 millones de pesos; sin embargo, el déficit acumulado creció hasta ubicarse en 47% de lo recaudado: casi 3.400 millones de pesos. Los datos surgen de dos informes del Tribunal de Cuentas de la República (TCR) que se aprobaron en la sesión del 18 de febrero, a los que accedió la diaria.

Eso significa que, a fines de 2019, la IDM debía casi la mitad de lo que ganaba, constató el TCR. El organismo aprobó el expediente que ahora autoriza a la Junta Departamental a votar la aprobación de un nuevo crédito, esta vez de 95 millones de dólares, que irá a parar a un fideicomiso.

El TCR aclaró, sin embargo, que “no es correcto” decir que “aprobó” la contratación del empréstito. El tema se debatirá en el legislativo departamental, y, de aprobarse la solicitud (todo indica que así será, ya que el oficialista Partido Nacional cuenta con 21 ediles), volverá a estudio del TCR.

De las cifras manejadas sobre la recaudación y el déficit, el tribunal hizo varias observaciones a la administración de Enrique Antía. Dijo que la IDM no tuvo en cuenta que desde marzo de 2020 podía haber una baja en los ingresos como consecuencia de la situación de emergencia sanitaria. Fuera de eso, estimó, se adoptaron varias medidas que siguieron haciendo subir los números rojos.

Por ejemplo, tuvo un error en el índice utilizado para los ingresos vehiculares correspondientes a 2021, porque no todos los aforos de los vehículos se actualizan por el índice de precios al consumo. Una gran proporción lo hace por la evolución del dólar.

Errores “de cuantía” en la proyección

La administración reelecta también estimó un aumento menor de los gastos de funcionamiento y ha previsto un crecimiento anual en términos reales que no condice con las proyecciones formuladas en el Presupuesto Nacional, advierten desde el órgano de contralor. De seguir manejándose como lo ha hecho hasta ahora, la IDM no terminará de enjugar el déficit. No considera hacer otras reducciones de gastos y en cambio hará ajustes salariales superiores a lo que sugiere el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

A juicio del TCR, en estas condiciones “no existe ningún fundamento que permita afirmar que la situación de déficit anual pueda revertirse”. “Al solicitar un crédito de 95 millones de dólares similar al déficit acumulado para cancelar en 15 años, en el Presupuesto Quinquenal no se estaría absorbiendo el déficit acumulado en el quinquenio”, afirmó.

Por otra parte, el TCR constató “errores de cuantía en la proyección” de la comuna. “Del flujo de fondos proyectado resulta un déficit de disponibilidad al 31/12/2025 de 426.135 pesos, con la salvedad del error en el criterio utilizado para el 2021 de los ingresos vehiculares. Por lo tanto, el incremento en el nivel de ingresos proyectado puede no ser suficiente para afrontar las obligaciones de corto y largo plazo que la Intendencia prevé asumir”.