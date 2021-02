Andrés de León actualmente ocupa un puesto como encargado del área de Patrimonio de la Intendencia de Maldonado, pero hasta hace unos meses era el secretario y escudero de Darío Pérez, uno de los principales dirigentes del Frente Amplio (FA) del departamento. De León, que es exedil de Cabildo 1813, lamentó la situación de retiro del exdiputado y dijo que es un “desperdicio” que se mantenga alejado de la fuerza política que lo tuvo por décadas como protagonista.

De León afirmó este jueves 11 en canal 2 de San Carlos que está decepcionado con el FA luego de haber “luchado y peleado por 25 años”. Asimismo, señaló haberse afligido por críticas “infundadas” que recibió “de gente que apreciaba” cuando aceptó un cargo en la Dirección de Cultura.

Darío Pérez decidió abandonar la política tras perder el puesto como diputado en las elecciones nacionales de 2019. Por eso no se presentó en los últimos comicios municipales, que ganó por lejos el Partido Nacional.

De León dijo a la televisión carolina que durante los 25 años en que estuvo en actividad política había “dejado todo” por su partido. “De lunes a domingo, sin horarios, defendiendo mis ideas, convicciones y a mi partido; pateando cada puerta de Maldonado y San Carlos y después por todo el país, dejando familia y proyectos personales”.

Por ello lamentó las suspicacias que despertó su nombramiento. “Algunos comentarios, de gente a la que le tenía aprecio, me dolieron; después, como todo, había gente con la que nunca congenié adentro de la fuerza política y de esos era esperable”, indicó.

En cuanto al ofrecimiento del cargo en la administración nacionalista, aseguró que fue de índole “personal” y que para aceptarlo consultó con su familia y con quien fue su referente político -“y a quien le debo todo”-, Darío Pérez. El exdiputado le replicó: “Andrés, si a ti te gusta y estás contento, préndele para adelante”.

“Yo dejé todo [por el FA] y luego me retiré, renuncié a mi sector, a ser edil y me fui para casa y no participé en ningún proyecto eleccionario”, señaló. Esto fue “a pesar de que me vinieron a buscar”. “Yo creo que es un desperdicio para la política de Maldonado, y del resto del país, que Darío esté donde está, por lo que le aportó él a la política”, aseguró De León.

El exedil añadió que hoy en día es independiente, que no integra el FA y que no sabe qué hará de su “vida política” porque está dedicado a su nuevo trabajo.

“Tengo decepción con el FA; no fue por lo que luché y peleé por 25 años lo que terminó siendo el FA”, admitió. “No hay espacio para las ideas políticas que planteábamos con Darío, eso quedó reflejado”.

Al respecto, mencionó lo ocurrido hace unos días con el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, “un tipo que respeto muchísimo”, dijo. “Hizo declaraciones sobre que no iba a hacer campaña para la recolección de firmas contra la LUC, porque tiene una tarea importante en la intendencia, y ya salieron a darle desde adentro del FA y a decir 'otro más como Darío Pérez'”, comentó. Finalmente, aseguró que no piensa volver al FA.