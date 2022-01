No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

A fines de junio de 2021, en el marco del debate parlamentario sobre la Rendición de Cuentas, Cabildo Abierto (CA) planteó varias iniciativas en la voz de su líder, el senador Guido Manini Ríos, entre las que estaba crear un “IVA personalizado”. En aquella instancia, Manini había indicado en conferencia de prensa que la propuesta implicaba determinar que, por ejemplo, “quien tiene los recursos necesarios y compra leche exonerada de IVA, tal vez podría pagar el IVA completo, y exonerar a quien realmente tiene dificultades económicas”.

La propuesta no fue tenida en cuenta por los demás partidos de la coalición, pero CA insistirá. El diputado cabildante Álvaro Perrone dijo a la diaria que 2022 será el año en el que su partido intentará “poner en la discusión” el “IVA personalizado”, y explicó: “El IVA lo pagamos todos por igual [a una tasa de 22%], pero la canasta básica -aceite, fideos, harina, etcétera-, que tiene una tasa mínima de 10%, también lo paga todo el mundo por igual. O sea que el más humilde de los uruguayos paga el mismo IVA que el de mayor poder adquisitivo; desde el más humilde en un quiosco en La Teja hasta el más rico en Punta del Este”.

“Entonces, proponemos dividir el IVA en franjas, según tu situación económica, y con las herramientas electrónicas que tenemos hoy -que vienen de la inclusión financiera-, cuando vas a pagar, según tu franja, pagás un IVA diferenciado”, complementó.

Perrone puso como ejemplo que, de aprobarse esta iniciativa, algunos van a tener que pagar 22% del IVA en los productos de la canasta básica “y otros, los más humildes, pagarán un mínimo o no pagarán IVA”. Agregó que en CA entienden que con esta propuesta “el Estado va a recaudar mejor, que no significa recaudar más sino más justo”.

“Ahí realmente el que tiene menos paga menos y el que tiene más paga más. ¿Cuántas franjas son y en cuánto se pueden dividir? Será tema de discusión, llevará su tiempo, pero es una discusión que nosotros queremos empezar a dar, porque será también uno de los puntos de campaña de CA en las próximas elecciones”, indicó el diputado.

En esa línea, planteó que será “uno de los grandes temas” de la campaña, porque en CA entienden que la propuesta podría formar parte de una “gran reforma tributaria”. Además, sostuvo que no da para que se trate en una Rendición de Cuentas, porque implica “una discusión muy larga e intensa”, dado que sería “un cambio muy profundo”.

Por último, Perrone dijo que la propuesta todavía la tienen “en crudo”, pero quieren empezar a tratarla, porque “va a tener que venir un aporte importante” sobre “el sistema tributario” del Ministerio de Economía y Finanzas. “Si me dicen que en otros tiempos esta discusión no se podía dar porque no teníamos forma de diferenciar en franjas, estábamos de acuerdo, pero hoy, con todas las herramientas electrónicas que hay para el manejo de la economía y de la información, perfectamente se puede hacer”, finalizó el diputado.