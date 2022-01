La quinta carrera de la jornada fue el premio Dr. Jorge Washington Larrañaga, en homenaje el dirigente blanco fallecido el año pasado, otro fanático del deporte hípico. El exministro del Interior dijo en 2011, en una entrevista con el programa En Perspectiva: “Yo nací en un stud. Con nuestro cuidador, Edgar Martínez, y toda su familia, procedemos de Paysandú y nacimos en el hipódromo San Félix de Paysandú, que fundara mi padre en 1954”. También recordó esa voz lo que lo atrapaba del mundo de las carreras: “El centro fundamental de todo es el caballo. A mí no me gusta la timba; juego algún boleto, por supuesto, pero me gusta el caballo, me gusta el stud, me gusta conversar con los amigos que se van generando aquí en las carreras, recorrer el hipódromo, venir temprano a los trabajos”.